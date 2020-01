Miss France 2020 : Clémence Botino critiquée, elle répond

Le 14 décembre 2019, Clémence Botino, Miss Guadeloupe, a été élue Miss France 2020 succédant ainsi à Vaimalama Chaves. Enchainant depuis les interviews et les shootings photo, la jeune femme a fait ses premières confidences sur Instagram sur sa nouvelle vie quelques jours après son sacre : "Hello tout le monde ! Première semaine en tant que Miss France done ! Et quelle semaine ! Entre les plateaux télé, les radios, les shootings, ma journée à Saint-Avold et mon séjour à Disneyland, autant vous dire que j’ai déjà des souvenirs plein la tête. Je vais profiter de ces prochains jours de vacances pour me ressourcer et profiter des fêtes de Noël en famille ! Des bisous". Mais si Clémence Botino vit un véritable conte de fées, la jeune femme doit faire face à de violentes critiques depuis quelques semaines.

"Ces polémiques n'ont pas lieu d'être"

Pour son début de règne, Clémence Botino ne cesse d'être critiquée par des internautes, mais également par d'anciennes participantes au concours de Miss France. Ainsi, Julia Courtès, Miss Provence 2015, n'a pas hésité à qualifier l'élection "d'arnaque". Silencieuse jusqu'à aujourd'hui, Clémence Botino a profité d'une interview avec nos confrères de Midi Libre pour répondre aux critiques : "Au lendemain de l'élection, je dirais que les critiques et les polémiques constituent presque un passage obligé. (...) Après, en y réfléchissant, j'ai gagné avec près de 32% des votes. À partir de là, je trouve que ces polémiques n'ont pas lieu d'être, car ce sont les Français qui m'ont élue. Je vis tout cela avec du recul, car la balance penche largement du côté positif". Visiblement mature et lucide, Clémence Botino prouve qu'elle ne va pas se laisser faire.

Par Alexia Felix