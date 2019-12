Miss France 2020 : Clémence Botino critiquée, Miss Provence la défend

Si elle rêvait, comme toutes les 30 Miss régionales, de prendre la relève de Vaimalama Chaves, Lou Ruat a finalement eu droit au titre de première dauphine. Samedi 14 décembre, Miss Guadeloupe 2019, Clémence Botino, a été couronnée Miss France 2020. Sur la Toile, de nombreux internautes ont été ravis par le résultat du concours Miss France, survenu quelques heures après le triomphe d'Ophély Mézino au concours Miss Monde à Londres. Miss Guadeloupe 2018 avait été élue première dauphine au concours international. Mais peu à peu, plusieurs détracteurs de Clémence Botino se sont faits entendre sur Twitter. Ces derniers jugeant que Miss Provence 2019 aurait dû ramener la couronne dans sa région. À ces critiques se sont aussi ajoutées des insultes racistes. De quoi faire bondir Lou Ruat.

Lou Ruat déplore un "acharnement"

Dans une récente interview accordée à nos confrères de La Provence, la première dauphine de Miss France 2020 a donc réagi aux tacles visant Clémence Botino. "Il ne faut pas, c’est dommage. Ces critiques sont injustifiées. Le résultat des votes est simple : on avait seulement 1% d’écart", a-t-elle d'abord lancé. "Je comprends la frustration, la déception des personnes qui voulaient me voir moi Miss France. Mais peut-être que ces personnes qui critiquent n’ont pas forcément voté", a ajouté Miss Provence 2019. Lou Ruat dénonce et déplore ensuite "un acharnement" qui n'a pas lieu d'être. Une preuve que, malgré les conflits, les candidates à Miss France 2020 restent soudées ?

Par Laura C-M