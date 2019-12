Miss France 2020 : Clémence Botino en conflit avec sa mère ? Les étonnantes confidences

L'élection de Miss France continue de créer des polémiques. Les tensions étaient au rendez-vous entre les miss régionales et Sylvie Tellier a même révélé qu'il s'agissait d'une promotion compliquée. De plus, Miss Languedoc-Roussillon a elle aussi balancé sur cette mauvaise ambiance. En tout cas, les conflits devraient s'apaiser puisque l'aventure est terminée pour 29 miss régionales. En effet, si l'espoir de nombreuses jeunes femmes est parti en fumée, le rêve de Miss Guadeloupe est devenu réalité. Clémence Botino a pris la relève de Vaimalama Chaves en devenant Miss France 2020. Miss Guadeloupe va donc représenter le drapeau tricolore lors de cette année si rythmée mais merveilleuse à ses yeux. Cette reine de beauté qui a décroché la couronne peut donc commencer sa toute nouvelle vie sous le feu des projecteurs. Les secrets et anecdotes commencent d'ailleurs à voir le jour... Sa mère Katia, a fait quelques confidences à Gala sur sa relation assez "conflictuelle" avec sa fille.

"on se prend souvent la tête"

Sous ses airs angéliques, Miss France 2020, qui a été critiquée, aurait un caractère bien trempé d'après sa maman. Le magazine Gala a fait la rencontre des parents de Clémence Botino et sa mère n'a pas hésité à révéler qu'elle était souvent en conflit avec sa fille. Cette documentaliste dans un collège a expliqué : "Nous avons une relation très fusionnelle, on se prend souvent la tête.". Clémence Botino a ajouté que sa mère était réticente à l'idée qu'elle participe à l'élection de Miss France : "Elle a mis du temps à accepter, alors que mon père a tout de suite été derrière moi. Nous sommes très proches et elle a peur des critiques que je ne contrôle pas du tout. Elle me disait : 'Comment tu vas faire si tu perds !' ". La mère de la plus belle femme de France a alors répliqué : "C’est mon enfant et je ne l’ai jamais vue comme une reine de beauté. Mais j’ai compris que c’était une évidence pour elle et qu’elle n’allait pas renoncer. Là, j’ai l’impression que toutes les planètes étaient alignées pour sa victoire.". En tout cas, son couronnement est une belle fierté pour sa famille !

Par Solène Sab