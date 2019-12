Miss France 2020 : Clémence Botino en couple ? Sa réponse cash

Samedi 14 décembre, la Guadeloupe a été mise à l’honneur à deux reprises. À Londres, Ophély Mézino, Miss Guadeloupe 2018 et première dauphine de Vaimalama Chaves, a représenté la France au concours de Miss Monde 2019. Elle est passée tout près de la victoire puisqu’elle a été élue première dauphine de Toni-Ann Singh, qui a raflé la couronne. Quelques heures plus tard seulement, c’était au tour de Clémence Botino de faire la fierté de son pays. Sur la scène du Dôme de Marseille, Miss Guadeloupe 2019 a été élue Miss France 2020 et couronnée par Vaimalama Chaves. Sa première dauphine est Miss Provence 2019, Lou Ruat, d’abord favorite du concours.

Clémence Botino veut garder ses amours pour elle

Depuis, Clémence Botino suscite la curiosité, notamment au sujet de sa vie sentimentale. La jeune femme de 22 ans est-elle un cœur à prendre ? Dans une récente interview accordée à Paris Match, elle avait répondu : "Non, mais je suis prête à prendre celui des Français". En tout cas, il ne faudra pas s’attendre à ce qu’elle réponde aux curieux. Peu de temps avant son élection, lorsqu’Amandine Henry lui demandait si elle était prête à se confier sur sa vie privée, Miss France 2020 avait expliqué qu’elle ne souhaitait pas évoquer ses amours.

"Je dirais que les réseaux sociaux ont un bon moyen de communiquer, de partager certaines choses, que ce soit les bons moments, en famille, les voyages", a-t-elle d’abord déclaré. "Je considère cependant que notre vie privée nous appartient, d'où le terme 'privé'. Nous sommes dans une ère où nous devons apprendre à vire avec les réseaux sociaux mais aussi apprendre à les utiliser avec délicatesse, sans trop abuser", a ajouté la nouvelle ambassadrice de beauté. Et de conclure : "lorsque je suis devenue Miss Guadeloupe, j'ai accepté de partager une partie de ma vie, ma vie de Miss mais je garde ma vie personnelle, ma famille, mes proches, pour moi".

Par Laura C-M