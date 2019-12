Miss France 2020 : Clémence Botino lance un défi à ses abonnés

Clémence Botino n'a pas fini de surprendre les Français. La jeune femme de 22 ans a été élue Miss France 2020 dans la nuit du 14 au 15 décembre dernier. Depuis cette soirée, sa vie a basculé et elle s'est retrouvée sous le feu des projecteurs. Elle a vécu un véritable tourbillon d'émotions et a enchaîné les plateaux de télévision, les interviews et même les shootings photos. Heureusement, Clémence Botino, qui a été victime de racisme, a pu profiter de quelques jours de répit et a fêté Noël en Alsace, avec sa famille. Ce vendredi 27 décembre, Miss France 2020 a partagé un nouveau cliché afin de remercier ses 300.000 abonnés et leur a également lancé un défi de taille que ses cousins lui ont fait connaître. Le mouvement s'appelle "Love on the rocks" et il est 100 % écolo.

Le challenge "Love on the rocks"

Clémence Botino, qui a révélé le geste tendre de Vaimalama Chaves, a fait part de ses activités en famille avec ses abonnés Instagram. D'ailleurs, son dernier post en a séduit plus d'un et les Internautes ont été nombreux à souligner la bonne idée de Miss France 2020. Elle a donc incité ses fans à se lancer dans ce challenge. Pour accompagner sa photo, elle a expliqué les règles du jeu. Elle a précisé : J’espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Hier je me suis réveillée avec une belle surprise ! Vous êtes plus de 300 000 à me suivre désormais ! C’est incroyable ! Alors j’ai voulu marquer le coup et mes deux petits cousins de 7 et 4 ans ont trouvé une idée géniale ! Ils m’ont fait découvrir le mouvement "Love on the rocks" ! Le principe est simple, il faut décorer puis cacher des galets dans la nature ! J’ai donc décidé, avec leur aide, d’en faire plusieurs que j’ai cachés, un peu partout en Alsace (là où j’ai passé Noël), et bientôt en Guadeloupe ! Si vous en trouvez, n’hésitez pas à le partager ! C’est un mouvement créatif qui est né au Royaume Uni ! En cette période de fêtes, je trouve que c’est un beau moyen de diffuser un peu de bonheur. Merci encore.". Une belle initiative de la part de l'égérie de la France !

Par Solène Sab