Miss France 2020 : Clémence Botino revient sur les tensions entre les candidates (exclu vidéo)

La guerre des Miss a-t-elle eu lieu lors du voyage préparatoire qui s’est déroulé à Tahiti quelques semaines avant l’élection de Miss France 2020 ? Si de nombreuses rumeurs l’affirmaient, Sylvie Tellier, la patronne de Miss France avait tenu à mettre les choses au clair dans les colonnes du Parisien le 14 décembre. "L'an dernier, nous avions une promotion très bienveillante. Cette fois, il y a eu des tensions et quelques heurts dans le groupe", déclarait-elle. "C'est rare que je sois obligée de prendre la parole deux ou trois fois pour dire : 'Les filles c'est une aventure humaine… soyez gentilles'. Quelques filles n’ont pas facilité les choses. C'était principalement de la mauvaise camaraderie avec des tentatives de déstabilisation, des petites vacheries", ajoutait celle qui fut également couronnée Miss France.

Des vacheries entre les participantes ?

Quatre mois après son élection, Clémence Botino est revenue sur cette mauvaise ambiance sur le plateau de "Good Morning Week-end". "Je n’ai été ni victime ni persécuteur", souligne Miss France 2020. "J’étais dans mon aventure, je voulais la vivre à fond, ne pas me laisser emporter par des pensées négatives. Après forcément, du jour au lendemain, on est observé tout le temps, on a les médias qui sont présents, on voit ce qu’il se passe sur les réseaux sociaux. Certaines ont du mal à se détacher de ce qu’on lit sur les médias et à s’éparpiller à cause des critiques, des jugements des autres, donc ce n’est pas facile", explique Miss Guadeloupe qui répète en guise de conclusion : "Je n’ai rien vu, je ne sais rien".

Par Non Stop People TV