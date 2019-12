Miss France 2020 : Clémence Botino revient sur sa première semaine de couronnement

La soirée du 14 décembre 2019 a bouleversé la vie d'une jeune femme. Miss Guadeloupe, Clémence Botino, a été élue Miss France 2020 devant des millions de téléspectateurs. Si la mauvaise ambiance était au rendez-vous entre ces 30 miss régionales, Clémence Botino est restée loin des histoires pour vivre pleinement son aventure et cela a semble-t-il porté ses fruits. Déjà une semaine que cette reine de beauté représente la France et la jeune femme n'a pas eu une minute à elle. Entre interviews, shootings photos et déménagement, Clémence Botino a démarré sa nouvelle vie en beauté. D'ailleurs, celle qui a remplacé Vaimalama Chaves a fait le point sur cette première semaine en tant que Miss France 2020 sur son compte Instagram et ce n'est pour le moment que du bonheur !

"j’ai déjà des souvenirs plein la tête"

Clémence Botino a partagé une photo sur son compte Instagram, vêtue d'une robe pull longue blanche et pointant du doigt le célèbre Château de la Belle au Bois Dormant, situé à DisneyLand Paris. Avec son écharpe de Miss France 2020, Clémence Botino a tout d'une princesse des temps modernes. En tout cas, sur ce cliché, elle respire le bonheur et la joie de vivre. Par ailleurs, pour accompagner cette photo pleine de féérie et d'espoir, la jeune femme a partagé un message afin de revenir sur cette première semaine incroyable. Elle a notamment révélé : "Hello tout le monde ! Première semaine en tant que Miss France done ! Et quelle semaine ! Entre les plateaux télé, les radios, les shootings, ma journée à Saint-Avold et mon séjour à Disneyland, autant vous dire que j’ai déjà des souvenirs plein la tête. Je vais profiter de ces prochains jours de vacances pour me ressourcer et profiter des fêtes de Noël en famille ! Des bisous.". Miss France 2020, qui a répondu aux critiques féministes, a conclu son message par les hastaghs #happymiss et "princess". C'est un rêve devenu réalité qui ne fait que commencer pour Clémence Botino !<

Par Solène Sab