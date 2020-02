Miss France 2020 : Clémence Botino se voit déjà dans une célèbre émission

Clémence Botino a vu son rêve de petite fille devenir réalité. Miss Guadeloupe a décroché la couronne tant convoitée le 14 décembre 2019 au Dôme de Marseille. Lors de cette élection pour élire la plus belle femme de France, Clémence Botino a remporté tous les suffrages. Depuis, sa vie a été bouleversée et la jeune femme n'a plus une minute à elle. Devenir Miss France 2020 l'a projetée sous le feu des projecteurs et de nombreuses portes s'ouvrent désormais à elle. Si cette année est déjà bien remplie, elle a déjà de futurs projets. D'ailleurs, lors d'une interview accordée à Télé Star, Clémence Botino a révélé l'émission à laquelle elle rêverait de participer après avoir rendu sa couronne de Miss France 2020.

Clémence Botino dans "Danse avec les stars" ?

"Danse avec les stars" est l'émission phare de TF1 et fait rêver les plus grandes célébrités. Depuis son lancement en 2011, le plateau a vu défiler de nombreuses Miss France. Valérie Bègue a servi d'exemple et Laury Thilleman, Sylvie Tellier, Elodie Gossuin, et Iris Mittenaere ont suivi le pas en perpétuant ce qui semble être devenue une tradition au sein des Miss. D'ailleurs, Clémence Botino se voit également participer à l'émission et n'a pas caché son enthousiasme concernant cette possibilité. La jeune femme a fait des confidences à Télé Star à ce sujet : "J'adorerais y participer [...] Danser la salsa fait partie de ce que je suis. Mais j'aurais du boulot pour les autres danses de salon.". Il faudra cependant patienter jusqu'à la fin de son règne pour voir si l'opportunité se présente à elle et retrouver Clémence Botino sur le plateau de "Danse avec les stars".

Par Solène Sab