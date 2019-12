Miss France 2020 : Clémence Botino victime de racisme, une association porte plainte

Le 14 décembre 2019, le rêve de Clémence Botino est devenu réalité. La jeune femme a été élue Miss France 2020 devant des millions de téléspectateurs. Même si elle ne faisait pas partie des favorites du jury, les Français l'ont sacrée la plus belle femme de France. Cette Miss Guadeloupe va donc représenter le drapeau tricolore pendant une année, et elle s'annonce déjà bien rythmée. Clémence Botino, qui a révélé le tendre geste de Vaimalama Chaves, peut être fière de son parcours et de ce qu'elle a accompli. Cependant, Miss France 2020 qui a été propulsée sous le feu des projecteurs, n'était pas au bout de ses surprises et a été la cible d'un bon nombre de détracteurs. Juste après son couronnement, Clémence Botino a été victime de propos racistes et une association a décidé de réagir. Elle a porté plainte pour secourir la reine de beauté.

"Il faut que ces propos soient sanctionnés"

Les réseaux sociaux peuvent parfois être terribles et déchaîner la haine de ses utilisateurs. Juste après son élection, Clémence Botino a reçu de nombreuses insultes racistes, mais heureusement, elle a pu compter sur le soutien des autres miss comme notamment Corinne Coman, ancienne Miss Guadeloupe élue Miss France 2003, qui a dénoncé cette "violence inouïe". Par ailleurs, une puissante association a décidé de réagir et d'empêcher que cette situation plus que déplorable continue. Le Conseil représentatif des associations noires (CRAN) a annoncé dans un communiqué ce jeudi 26 décembre avoir porté plainte auprès du Parquet de Paris, a rapporté l'AFP. Le président du CRAN, Ghyslain Vedeux, a également déclaré à l'AFP : "Nous portons plainte pour propos racistes. il faut que ces propos soient sanctionnés, ils sont totalement inacceptables.". Face à l'ampleur de ces insultes intolérables et du manque de réaction des autorités, Ghyslain Vedeux a décidé de soutenir lui-même Miss France 2020, dont le petit-ami préfère rester anonyme, et de monter au créneau en déplorant "l'inefficacité" de la plateforme Pharos, censée protéger contre les propos haineux en ligne.

Par Solène Sab