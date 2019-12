Miss France 2020 : éliminée, Miss Nord-Pas-de-Calais brise le silence

Au fil des années, les Miss Nord-Pas-de-Calais ont brillé de mille feux lors du concours Miss France. En 2014, Camille Cerf faisait honneur à sa région en devenant la première Miss Nord-Pas-de-Calais à être élue Miss France. Un an plus tard, Iris Mittenaere ramenait à son tour la couronne à la maison en devenant Miss France 2016. En décembre 2017, c’était au tour de Maëva Coucke d’être élue ambassadrice de beauté. Et si les représentantes du Nord-Pas-de-Calais ratent le titre de peu, elles figurent au moins parmi les finalistes de l’élection Miss France. En décembre 2018, Annabelle Varane faisait ainsi partie des 12 finalistes du concours Miss France 2019 (remporté par Vaimalama Chaves). En 2012, Sophie Garénaux était même la 2e dauphine de Miss France 2013, alias Marine Lorphelin. Mais la date du 14 décembre a tout changé. En effet, sur la scène du Dôme de Marseille, Miss Nord-Pas-de-Calais 2019, Florentine Somers de son vrai nom, apprenait qu’elle ne faisait pas partie des 15 demi-finalistes du concours Miss France 2020.

Florentine Somers, bonne joueuse

Une annonce qui avait suscité la surprise voire l’indignation des téléspectateurs. "Ils ont éliminé Miss Nord-Pas-de-Calais quelle honte", "à ce moment-là autant annuler le concours et laisser la couronne à Vaimalama", "on a perdu une pépite", avaient fustigé plusieurs Twittos. Dimanche 15 décembre, après le sacre de Miss Guadeloupe 2019, Florentine Somers a brisé le silence en apportant sa première réaction suite à l’élection de Miss France 2020. "Et voilà, l’aventure Miss France se termine pour moi", a-t-elle écrit sur Instagram. Sans rancune et en bonne joueuse, Miss Nord-Pas-de-Calais a félicité Clémence Botino. "L’expérience d’une vie avec des souvenirs plein la tête j’espère vous avoir rendu fiers. Je tiens à féliciter notre nouvelle Miss France Clémence Botino", peut-on ainsi lire. Elle mentionne également sa "copine de l’aventure", Lou Ruat, Miss Provence 2019.

miss nord pas de calais éliminée ?? on a perdu une pépite là, une des plus jolies #MissFrance pic.twitter.com/tjCSNCX7yc — fau (@fausthynee) December 14, 2019

ILS ONT ÉLIMINÉ MISS NORD PAS DE CALAIS QUELLE HONTE #MissFrance — p (@wopaxline) December 14, 2019

Par Laura C-M