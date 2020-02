Miss France 2020 : Face aux rumeurs, Clémence Botino rétablit la vérité

Sa vie a basculé dans la nuit du 14 au 15 décembre 2019. Clémence Botino a été propulsée sous le feu des projecteurs en devenant Miss France 2020. Si la jeune femme de 23 ans souhaitait conserver sa vie privée, cela est devenu compliqué lorsqu'elle a été élue "plus belle femme de France". D'ailleurs, depuis son couronnement, Clémence Botino fait face à de nombreuses rumeurs et celles qui la dérangent le plus sont celles concernant sa relation avec ses parents. Si des bruits courent sur le fait que Miss France 2020 est en froid avec sa mère, il n'en est rien et Clémence Botino a rétabli la vérité lors d'une interview accordée à Purepeople.com.

"Je n'ai pas compris"

Miss France 2020 a expliqué au média : "J'ai vu qu'il y avait pas mal d'articles disant que j'étais en conflit avec ma maman, je n'ai pas compris... Ma mère est un peu sans filtre, donc elle parle avec son cœur. Je pense qu'elle a dû dire 'oui des fois, je n'étais pas d'accord avec avec ma fille'. Mais qui n'a pas déjà été en conflit avec sa maman ? Ça étonne tout le monde, mais ça arrive à tout le monde finalement...". Elle a par la suite révélé qu'elle était très proche de sa mère, même après l'élection : "Elle a accepté, elle est là pour moi, elle m'oriente, elle me guide, quand j'ai des doutes, je l'appelle et je lui demande ce que je dois faire ou ce que je dois porter, c'est tout simple ! Ma mère est toujours là pour me conseiller. (...) C'est mon pilier, c'est elle qui m'a tout appris. Je pense que j'avais déjà une maman Miss quand j'étais petite et c'est elle qui m'a donné les codes pour être une femme et m'assumer, donc tout va bien.". Les révélations de Clémence Botino ont mis fin à ces rumeurs persistantes.

Par Solène Sab