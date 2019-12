Miss France 2020 : Jean-Pierre Foucault sur le départ ? Il répond fermement

Si l’élection Miss France est aussi emblématique, c’est aussi grâce à Jean-Pierre Foucault. Depuis les années 1990, l’animateur répond présent tous les mois de décembre, chaque année, pour le concours de beauté. Fidèle au poste, une question demeure : envisagerait-il de quitter la présentation du concours ? En effet, des rumeurs insistantes affirment que Jean-Pierre Foucault serait prêt à raccrocher, comme il avait pu le faire pour "Qui veut gagner des millions". Souvenez-vous, en janvier dernier, le présentateur avait cédé sa place à Camille Combal, nouvel animateur phare de TF1. De quoi encourager Benjamin Castaldi à mener l’enquête.

Jean-Pierre Foucault prêt à lâcher les Miss ?

Dans "TPMP ouvert à tous", vendredi 13 décembre, l’ex-présentateur de "Secret Story" n’a donc pas hésité à prendre le taureau par les cornes en appelant Jean-Pierre Foucault en direct. D’après le principal concerné, son départ et son remplacement à la présentation de Miss France ne sont "pas pour maintenant". "Je sais que tu t’y attendais comme une bête mais ce n’est pas pour l’instant", a-t-il lancé à Benjamin Castaldi, non sans humour. "Reste tranquille, calme-toi (…) Il est hors de question que tu présente les Miss France", a ensuite insisté Jean-Pierre Foucault. Et au sujet des polémiques visant le concours de Miss France 2020, l’animateur a un avis tranché. "C’est n’importe quoi", a-t-il lâché, toujours au téléphone de Benjamin Castaldi. Selon Jean-Pierre Foucault, ceux qui jugent l’élection "avilissante" profiteraient de "la notoriété de Miss France pour exister pendant 15 jours par an". Il estime tout de même que Laurent Ruquier a fait preuve d’humour en lançant un appel au boycott de Miss France 2020.

Par Laura C-M