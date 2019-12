Miss France 2020 : le message de Miss Nouvelle-Calédonie à Cyril Hanouna

Samedi 14 décembre, à Marseille, elles seront trente à espérer être couronnées Miss France 2020. Pour ce faire, les trente Miss des régions de l'Hexagone devront conquérir le coeur des téléspectateurs de TF1, mais aussi celui du jury. Pour cette année 2020, il sera présidé par la footballeuse Amandine Thierry, et composé de Laetitia Milot, Mareva Galanter, Christophe Michalak, Denis Brogniart, Vitaa et Slimane. Parmi les trente prétendantes au titre, Anaïs Toven, entend bien tirer son épingle du jeu. Elue Miss Nouvelle-Calédonie le 31 août dernier, la jeune femme de 18 ans est originaire du Vanuatu, et s’est installée avec ses parents à Nouméa lorsqu’elle avait 7 ans. Actuellement étudiante en licence de Sciences de la vie et de la Terre, Anaïs Toven a pour projet de travailler dans le milieu de l'environnement, passionnée par les plantes endémiques. Un profil qui a déjà tapé dans l’oeil de certains Français.

Cyril Hanouna a fait son choix

C’est le cas de Cyril Hanouna. Il y a quelques semaines, sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, l’animateur de C8 a livré ses pronostics, fondant tous ses espoirs sur Miss Nouvelle-Calédonie. "Anaïs Toven, elle est très jolie. Je sens bien Miss Nouvelle-Calédonie, j’ai dit ça au hasard, mais je le sens bien" avait estimé Cyril Hanouna. Une déclaration qui n’est pas passée inaperçue. Sur son compte Instagram, Anaïs Toven a tenu à reposter cet extrait, adressant au passage un message de remerciements à Cyril Hanouna : "Un immense merci à Cyril Hanouna pour son compliment durant la diffusion de TPMP d’hier, émission regardée par plus d’un million de téléspectateurs, où il me mentionne comme étant sa préférée pour l’élection de Miss france 2020 qui aura lieu à Marseille le 14 décembre prochain" a-t-elle écrit, consciente de l’impact que pourrait avoir cette déclaration de Cyril Hanouna. Réponse le 14 décembre prochain !

Par Sarah M