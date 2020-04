Miss France 2020 : Le règne de Clémence Botino pourrait être prolongé à cause du coronavirus

C'est une crise sanitaire sans précédent qui touche le monde entier. Depuis le 17 mars dernier, la France est placée en confinement et entame donc sa quatrième semaine à l'arrêt quasi total... Cependant, le coronavirus continue de se propager et de faire des milliers de victimes. Personne n'est épargnée et la seule solution efficace pour tenter d'éradiquer la propagation de ce virus est de rester chez soi. De nombreux événements, émissions télévisées, tournages de films et de séries ont été annulés et/ou retardés pour le bien de toutes les équipes. D'ailleurs, Clémence Botino, qui a été élue Miss France 2020, n'a fait que très peu d'apparitions médiatiques depuis qu'elle a décroché la couronne tant espérée. Pour cette raison et à cause du confinement, Sylvie Tellier a révélé qu'elle pourrait prolonger le titre de Clémence Botino pour une année supplémentaire...

"on lancera peut-être une pétition pour qu'elle fasse deux ans"

Clémence Botino, la jeune femme de 23 ans a fait très peu d'apparitions comparées aux précédentes Miss France. Sylvie Tellier a d'ailleurs évoqué l'idée d'un prolongement de son règne. La directrice de la société Miss France était l'invitée de Jarry ce lundi 6 avril pour une interview en visioconférence sur Instagram et Sylvie Tellier a révélé : "Si le confinement devait durer très longtemps, on lancera peut-être une pétition pour qu'elle fasse deux ans. Sur le moment, elle est en Guadeloupe chez ses parents au soleil, avec la piscine et les bons petits plats de maman, donc elle n'est pas si mal. Elle aurait été moins bien confinée à Paris dans son petit appartement de miss France c'est clair.". Sylvie Tellier a tout de même voulu rassurer les admirateurs de Clémence Botino en expliquant qu'elle aura une rentrée bien chargée avec tous les événements qui ont été décalés à cause du coronavirus !

Par Solène Sab