Miss France 2020 : Le règne de Clémence Botino prolongé ? Sylvie Tellier répond

Le règne de Clémence Botino en tant que Miss France 2020 ne se passe pas comme prévu. A cause du coronavirus qui sévit en France, Clémence Botino est actuellement confinée en Guadeloupe. Face à cette situation, Sylvie Tellier a révélé il y a quelques jours lors d’un Live Instagram avec Jarry que le règne de Miss France 2020 pourrait bien être prolongé pour une année supplémentaire : "Si le confinement devait durer très longtemps, on lancera peut-être une pétition pour qu'elle fasse deux ans. Sur le moment, elle est en Guadeloupe chez ses parents au soleil, avec la piscine et les bons petits plats de maman, donc elle n'est pas si mal. Elle aurait été moins bien confinée à Paris dans son petit appartement de miss France c'est clair". Et alors que Sylvie Tellier avait assuré que Clémence Botino allait avoir une rentrée chargée, la directrice de la société Miss France a finalement révélé si le règne de sa jeune protégée allait être prolongé.

Pas de prolongement de règne pour Clémence Botino

C’est auprès de nos confrères de Le Républicain Lorrain que Sylvie Tellier a annoncé la nouvelle. Et malheureusement pour Clémence Botino, son règne prendra bien fin en décembre prochain puisque l’Organisation Miss France n’envisage pas un prolongement : "Pas du tout. Je ne veux pas entendre qu’on va être confinés jusqu’en décembre ! La prochaine élection de Miss France 2021 n’est pas reportée, mais elle sera différente. On fera des aménagements évidents. Les seules fois où Miss France a été annulé, c’était pendant la guerre. J’espère qu’au mois de septembre, on ne sera plus en guerre comme le dit notre président. Et si on n’est plus en guerre, il n’y a pas de raison que l’élection soit annulée". Sylvie Tellier se pose également quelques questions en ce qui concerne le voyage de préparation pour le concours : "On va essayer de le maintenir, mais où ? On avait en projet de l’organiser en Guadeloupe car cela reste la France, on va voir si ce genre de déplacement est possible. Sinon, peut-être qu’on le fera en métropole, ce sera une façon de changer, ce sera autre chose".

Par Alexia Felix