Miss France 2020 : les candidates ont été victimes d'insultes à l'aéroport de Marseille

Les Français se souviendront sûrement longtemps de l'édition 2019 du concours Miss France. Une édition très mouvementée qui fait encore réagir. Si Clémence Botino a été élue Miss France 2020 le 14 décembre dernier au Dôme de Marseille, son élection a été très controversée, obligeant plusieurs de ses camarades à prendre sa défense. Une solidarité aujourd'hui saluée, mais qui n'a pourtant pas toujours été de mise. Quelques heures avant l'élection, Sylvie Tellier faisait d'inattendues confidences sur cette promo 2019, déplorant les vives tensions qui ont subsisté au sein même du groupe. Et selon des rumeurs persistantes, Florentine Somers, Miss Nord-Pas-de-Calais, grande favorite du concours pourtant éliminée dès le premier tour de l'élection, aurait largement participé à cette mauvaise ambiance. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en plus des vacheries entre miss, le comité Miss France a dû faire face à l'hostilité de certains Français.

Sexisme et attitudes déplacées

C'est en tout cas ce que rapportent nos confrères de Paris Match. Selon le magazine, lors de leur arrivée à l'aéroport de Marseille, le samedi 14 décembre dernier, Clémence Botino et ses camarades ont été les cibles de "réflexions sexistes et de regards insistants" de la part de voyageurs qui se trouvaient sur les lieux de leur arrivée. Les trente candidates, qui ne sont pas passées inaperçues, auraient également été victimes de "commentaires à la fois vulgaires et désobligeants". Une situation qui n'est malheureusement pas un cas isolé. Il y a quelques temps, Marine Lorphelon, Miss France 2013, racontait avoir reçu plusieurs "mains aux fesses" de la part de "Maires de certains villages". Même constat amer du côté d'Iris Mittenaere et Vaimalama Chaves, qui ont toutes deux dénoncé le sexisme et les comportements déplacés dont sont victimes les Miss France lors de leurs déplacements à travers l'Hexagone. Des déclarations qui dessinent un peu plus les contours de la polémique toujours aussi vive autour du concours Miss France, déjà jugé sexiste par certains…

Par Sarah M