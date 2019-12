Miss France 2020 - Lou Ruat : Cette autre Miss dont elle est restée très proche

L'aventure Miss France a changé la vie de nombreuses filles. Si Clémence Botino a été élue Miss France 2020 dans la nuit du 14 au 15 décembre, d'autres candidates en gardent de très bons souvenirs. Même si Sylvie Tellier a fait part de la mauvaise ambiance qui régnait entre les 30 miss régionales cette année, certaines ont fait exception à la règle. En effet, cette expérience unique, rythmée par la tension, le stress mais également l'émerveillement et les belles découvertes, a rapproché certaines jeunes femmes. D'ailleurs, deux autres candidates, qui ont été mises en lumière lors de ce concours, Miss Provence et Miss Nord-Pas-de-Calais, se sont rapprochées et sont devenues de véritables amies. Lou Ruat et Florentine Somers l'ont une nouvelle fois prouvées sur leurs réseaux sociaux.

Une belle déclaration

Même si elles n'ont pas remporté la couronne tant espérée, Lou Ruat et Florentine Somers n'ont pas tout perdu. En effet, cette aventure leur a permis de gagner une belle amitié. Miss Provence, arrivée première dauphine de Clémence Botino est restée très proche de Miss Nord-Pas-de-Calais et lui a adressé des mots tendres sur les réseaux sociaux. Alors que Lou Ruat, qui a un nouveau projet avec Sylvie Tellier, a partagé une vidéo d'elle sur Instagram, Florentine Somers a immédiatement commenté par "Mon bébé" accompagné par des émoticônes avec des cœurs. Ce n'est pas la première fois que les deux jeunes femmes affichent leur amitié en public. Après l'élection, Lou Ruat avait notamment révélé "Florentine, ta bonne humeur va me manquer.". Une belle amitié est née entre ces deux miss aux nombreux points communs !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lou Ruat (@louruatoff) le 25 Déc. 2019 à 10 :22 PST 25 Déc. 2019 à 10 :22 PST

Par Solène Sab