Miss France 2020 : Lou Ruat défend son discours très critiqué

Miss Provence faisait partie des grandes favorites de l'élection Miss France 2020. Cependant, elle est arrivée première dauphine et c'est Clémence Botino, Miss Guadeloupe, qui a décroché la couronne tant convoitée. Lors de cette soirée qui s'est déroulée le 14 décembre dernier au Dôme de Marseille, Lou Ruat a été au cœur d'une polémique. Son discours, qu'elle pensait très terre-à-terre a suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux. Si jusqu'à présent, la jeune femme n'était pas revenue sur cette mésaventure, elle vient enfin de briser le silence. Lou Ruat, qui est restée très proche d'une autre miss, s'est prêtée au jeu des questions/réponses sur Instagram et a répondu à ses nombreux abonnés via différentes stories. Elle a notamment défendu le discours qu'elle avait prononcé le soir de l'élection de Miss France 2020.

"Je n'ai pas voulu être hypocrite"

Dans sa story Instagram, Miss Provence a confié qu'elle n'avait "aucun regret" concernant son aventure Miss France. Elle est également revenue sur sa belle amitié avec Florentine Somers et s'est expliquée sur le choix de son discours qui a créé une polémique. Un(e) de ses abonné(e)s, lui a demandé si elle changerait son discours si c'était à refaire. A cela, Lou Ruat qui a un nouveau projet avec Sylvie Tellier, a répondu : J'ai eu énormément de critiques par rapport à mon discours mais sachez qu'à le refaire, je ne changerai rien. Je n'ai pas voulu être hypocrite, j'ai voulu être sincère et vous dévoiler qui j'étais (une personne comme les autres), sans vous promettre monts et merveilles. Tant pis pour ceux qui n'ont pas compris ma démarche.". Une réponse honnête et avec tact à tous ses détracteurs.

Par Solène Sab