Miss France 2020 : Miss Alsace 2019 paniquée, elle s’est effondrée sur scène

Elles sont toutes en lice pour remporter le titre de Miss France 2020. Ce samedi 14 décembre, les reines de beauté régionales découvriront qui, parmi elles, succèdera à Vaimalama Chaves alias Miss France 2019. Et cette année, comme l’a dévoilé Sylvie Tellier auprès de nos confrères du Parisien, la bonne ambiance n’était pas au rendez-vous. "Il y a eu des tensions et quelques heurts dans le groupe", a raconté la patronne des Miss. Miss France 2002 aurait même été obligée d’intervenir pour rétablir le calme. "Quelques filles n’ont pas facilité les choses. C’était principalement de la mauvaise camaraderie", a-t-elle poursuivi.

Des larmes et de l’angoisse

À ces tensions s’ajoutent le stress et même l’angoisse. En attendant l’heure du sacre, les participantes se préparent à briller de mille feux sur la scène du Dôme de Marseille. Les participantes n'auront pas droit à l'erreur : comme pour chaque édition, la cérémonie sera retransmise en direct sur TF1. Cette année, les Miss devront se départager sur le thème du "tour du monde des Miss". Ce samedi 14 décembre, nos confrères du Parisien ont révélé qu’une Miss régionale s’était effondrée sur scène lors des répétitions du vendredi 13 décembre. D’après le quotidien, Miss Alsace 2019, Laura Theodori de son vrai nom, a succombé à la panique et à la pression. "Un peu avant 17 heures, elle s’effondre sur scène", précisent nos confrères. Finalement, après "quelques larmes et une grosse angoisse", Miss Alsace a pu se remettre les idées en place. Pour le moment, la jeune femme n’a pas donné de ses nouvelles. Les chutes, nerveuses ou accidentelles, n'épargnent personne. Pas même Maëva Coucke.

Par Laura C-M