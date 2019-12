Miss France 2020 : Miss Centre-Val de Loire moquée sur la Toile, Sylvie Tellier vient à son secours

L'élection de Miss France 2020 a marqué les esprits. Entre malaises, surprises et buzz, la cérémonie a été rythmée et a fait la joie des réseaux sociaux. Si Clémence Botino, Miss Guadeloupe a décroché la couronne tant attendue, une autre miss régionale a suscité toutes les attentions sur les réseaux sociaux. Au moment où Miss Centre Val de Loire, a entendu son nom dans les 15 demi-finalistes, elle n'en est pas revenue et n'a pas pu cacher son étonnement. Sa réaction en a surpris plus d'un et a été moquée sur Twitter. Heureusement, Jade Simon-Abadie ne s'est pas laissée abattre par tous ces commentaires et a réagi avec beaucoup d'humour en partageant la fameuse photo qui a fait le tour du Web. Par ailleurs, lors d'une interview accordée à Télé-Loisir, Sylvie Tellier est revenue sur ce moment qui a déchaîné Twitter et a envoyé son soutien à Miss Centre Val de Loire.

"Je trouve ça chouette"

La présidente du comité Miss France a défendu Jade Simon-Abadie et a même félicité sa réaction. Sylvie Tellier, qui a balancé sur les tensions entre les candidates à l'élection de Miss France 2020, a déclaré : "Je suis ravie pour Jade. Les internautes se sont un peu moqués d'elle sur sa réaction mais je trouve ça chouette. Je suis la première à dire : 'ne cachez pas vos émotions, si vous avez envie de hurler, de crier, faites-le. Après tout, vous vous rendez compte de ce qu'elles ressentent ? Tout ce qu'elles ont vécu pendant un mois ? Jade apprend qu'elle est dans le top 15 et elle ne s'y attendait pas. Je trouve ça chouette et je suis ravie pour elle !". De belles paroles de soutien prononcées par celle qui a été élue Miss France 2002.

Par Solène Sab