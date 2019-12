Miss France 2020 – Miss Guadeloupe élue : le vote du public a tout changé

Après plusieurs semaines de préparation, les Français ont choisi leur Miss France 2020. Samedi 14 décembre, la Guadeloupe a été à l’honneur grâce au sacre de Clémence Botino. La jeune femme de 22 ans prend la relève de Vaimalama Chaves, qui l’a couronnée. "Tout s’est mélangé au fond de moi-même", a-t-elle confié à TV Mag ce dimanche 15 décembre. Et de révéler sa première réaction au choix du public. "Je ne sais pas ce qui m’est arrivé. Sur le moment, j’ai vacillé un petit peu mais ça va mieux. Je ne me suis pas évanouie, je suis restée consciente tout le temps (…) J’étais un peu perdue", a ajouté la nouvelle ambassadrice de beauté. Et si de nombreux internautes ont été ravis de la voir élue, malgré quelques détracteurs qui auraient souhaité voir Miss Provence couronnée, Clémence Botino aurait pu ne jamais rafler le titre de Miss France 2020.

Elle n’était pas la favorite du jury

En effet, selon le récapitulatif des résultats de la 73ème élection de Miss France, le jury n’avait pas été totalement convaincu par Miss Guadeloupe 2019. Les jurés – dirigés par Amandine Henry – lui avaient préféré Miss Provence 2019, Lou Ruat de son vrai nom. Cette dernière avait été considérée comme la favorite de Miss France 2020. Dans le classement général du 1er tour de l’élection, Clémence Botino avait décroché la huitième place, juste derrière Sophie Diry (Miss Bourgogne 2019), avec un total de 23 points. Lou Ruat avait eu droit à 29 points. La représentante de la Bourgogne, quant à elle, avait récolté 26 points. C’est finalement grâce au public si Clémence Botino a pu être couronnée. Les votes des Hexagonaux lui ont permis de devancer ses deux concurrentes et de prendre la relève de Vaimalama Chaves.

Par Laura C-M