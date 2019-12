Miss France 2020 : Miss Guadeloupe élue, les internautes sont ravis

C’est une image marquante. Vaimalama Chaves a les yeux fermés, le sourire aux lèvres et le front collé à celui de Clémence Botino, celle qui prend sa relève en tant que Miss France 2020. Samedi 14 décembre, la jeune femme représentait la Guadeloupe à l’occasion du concours de beauté. À l’issue de cette grande soirée très attendue par les Français, Miss Guadeloupe 2019 a été couronnée. Sa première dauphine est Miss Provence alias Lou Ruat, qui a récemment été au cœur de rumeurs de tensions entre les candidates à Miss France 2020 et qui n'a pas convaincu grand monde avec son discours. Miss Provence 2019 est suivie par Miss Tahiti, Matahari Bousquet, la deuxième dauphine. La troisième dauphine est Miss Bourgogne, Sophie Diry de son vrai nom. Enfin, la quatrième dauphine est Miss Côte d’Azur, Manelle Souahlia.

Une victoire symbolique pour la Toile

Le sacre de Clémence Botino a été célébré en masse sur Twitter. Toutefois, de nombreux détracteurs sont sortis du silence. Ces derniers estiment que Miss Provence 2019 aurait dû être élue. Ni une ni deux, les fans de Miss France 2020 ont répliqué, défendant la nouvelle reine de beauté. "Vous hurlez comme si Miss Guadeloupe ne méritait pas la victoire. Vous êtes de grands malades, elle est rayonnante et elle sait parler", "elle est magnifique quand même", "elle est tellement douce", ont écrit certains anonymes sur le réseau social à l’oiseau bleu. Si la victoire de Clémence Botino est hautement symbolique, c’est parce qu’elle survient après celle de Miss Univers 2020, alias Zozibini Tunzi qui avait représenté l’Afrique du Sud. Et quelques heures seulement après le sacre de Miss France 2020, une autre femme s’illustrait au concours Miss World à Londres. Il s’agit d’Ophély Mézino, Miss Guadeloupe 2018 et première dauphine de Vaimalama Chaves. Elle a été sacrée, encore une fois, première dauphine de Toni-Ann Sing, Miss Monde 2019.

Une belle et cultivée #MissFrance2020 pic.twitter.com/VQyw7aErkq — Marguerite (@brindefleur) December 15, 2019

À gauche : Une meuf qu'on voit dans tous les amphis de toutes les facs de France, qui apparemment est une peste et "aime manger"



À droite : La #MissFrance2020.



Certainement la plus belle image de cette soirée #MissFrance ! Bravo à la Guadeloupe qui succède à Tahiti pour ce titre de #MissFrance2020 !

La France d'Outre-mer est vraiment belle... pic.twitter.com/DjWRfI44bC — Anaël Allaire (@AnaelAllaire) December 14, 2019

Vous hurlez tous comme si miss Guadeloupe ne méritait pas la victoire, vous êtes des grands malades, elle est rayonnante et elle sait parler #MissFrance2020 — sarah (@Sarahkhmr) December 14, 2019

Vaimalama chaves tu es vraiment une perle rare.

Par Laura C-M