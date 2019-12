Miss France 2020 : Miss Guadeloupe sacrée, elle a failli s'évanouir en plein direct

Le 14 décembre 2020, la vie de Clémence Botino a été bouleversée. Miss Guadeloupe a été sacrée Miss France 2020 au Dôme de Marseille devant des millions de téléspectateurs et succède donc à Vaimalama Chaves. La jeune femme de 22 ans a été l'une des premières surprises à l'annonce de son nom par Amandine Henry, la présidente du jury, car elle faisait face à Lou Ruat, Miss Provence, qui était l’une des favorites du jury. Dans les colonnes du Parisien de ce lundi 16 décembre, Clémence Botino a d'ailleurs confié : "C’était inattendu de devancer Miss Provence, qui jouait à domicile. C’était une très belle candidate, j’ai eu très peur, mais j’ai cru en mon étoile et j’ai bien fait". Le vote du public a tout changé et a permis à Clémence Botino de devenir la nouvelle plus belle femme de France. En tout cas, si son rêve est devenu réalité, la soirée aurait pu mal finir pour la jeune étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne qui a failli faire un malaise en plein direct...

"Tout s'est mélangé"

Le pire a été évité ! La pression était si forte qu'une fois le verdict tombé et la couronne sur la tête, Clémence Botino a failli s'évanouir. Miss France 2020 est d'ailleurs revenue sur cet incident qui a été évité en plein direct : "Sur le moment, je n’ai même pas réalisé que je perdais connaissance. Ce sont les gens après qui m’ont dit : ‘Tu as failli t’évanouir’. Quand j’ai entendu mon nom, tout s’est mélangé. Maintenant, cela va mieux, même si c’est au fil des jours que je comprendrai vraiment ce qui m’arrive. Je ne m’y attendais pas du tout.". Au final, tout est bien qui finit bien et Miss France 2020, qui s'est confiée sur sa vie sentimentale, va pouvoir commencer ses nouvelles fonctions de reine de beauté.

Par Solène Sab