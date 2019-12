Miss France 2020 : Miss Guadeloupe sacrée, Vaimalama Chaves déjà regrettée

Samedi 14 décembre, 30 Miss régionales faisaient leur entrée sur la scène du Dôme de Marseille. Après plusieurs défilés, elles n’étaient plus qu’une quinzaine à accéder à la demi-finale. Puis, elles n’étaient plus que cinq. La soirée Miss France 2020 s’est achevée avec le sacre de Miss Guadeloupe 2019, Clémence Botino. La jeune femme a été couronnée par Vaimalama Chaves en personne. Les deux reines de beauté ont partagé un moment complice qui a touché la Toile. Clémence Botino a été suivie de près par Lou Ruat, Miss Provence 2019. Derrière cette dernière, on retrouve Miss Tahiti 2019, Miss Bourgogne et Miss Côté d’Azur.

Vaimalama Chaves, inoubliable Miss France 2019

Le sacre de Miss France 2020 a ravi la Toile, malgré quelques détracteurs estimant que Miss Provence 2019 aurait dû être élue. Toutefois, de nombreux anonymes ont été attristés par l’idée de devoir dire au revoir à Vaimalama Chaves. Tout au long de son règne, Miss France 2019 a séduit les Français avec son franc-parler, sa personnalité pétillante et son caractère bien trempé. Ainsi, la Twittosphère a demandé une prolongation (impossible) du mandat de la jeune femme de 25 ans. "La meilleure Miss restera à jamais Vaimalama Chaves, sublime, intelligente, un charme, très drôle et naturelle", "on n’avait pas dit que Vaimalama Chaves devait rester Miss France à vie ?", "une vraie beauté, elle restera la meilleure de toutes", "elle reste notre Miss. Elle n’a pas le choix. C’est un véritable bonbon", "cette femme mérite d’être Miss France toutes les années", "aucune n’égalera Vaimalama", peut-on ainsi lire sur le réseau social à l’oiseau bleu ce dimanche 15 décembre. En un an, elle a gagné le cœur des Français.

@vaimalamachaves tu sera toujours Laaaaaaaa #MissFrance De tout les temps



Amour à jamais pic.twitter.com/eH1J3MFvHA — Ourdia. (@ourdia15) December 14, 2019

Vaimalama Chaves !

Cette femme mérite d’être miss France toutes les années ! #MissFrance2020 pic.twitter.com/Tq2sJyiwjr — a (@rianabonitas) December 14, 2019

Je suis désolé mais elle reste notre Miss. Elle n’a pas le choix. C’est un véritable bonbon @vaimalamachaves #MissFrance pic.twitter.com/4Rfc2UJs77 — Jmax (@Jmax) December 14, 2019

On avait pas dis que Vaimalama Chaves devait rester miss France à vie? #MissFrance pic.twitter.com/91p06UkNQ7 — KJ (@jkost88) December 14, 2019

Jurez c'est pas Vaimalama Chaves notre Miss France à vie #MissFrance pic.twitter.com/vXkeCkW03a — Merryl (@mrrlzr) December 14, 2019

En vrai la meilleure miss restera à jamais Vaimalama Chaves, sublime, forte, intelligente, un charme, très drôle et naturelle vraiment en tout point LA miss #MissFrance pic.twitter.com/XzDOWI3gKN — Nel Lightwood (@nellamlc) December 14, 2019

Vaimalama Chaves en sachant qu’aucune prétendante pour 2020 lui arrive à la cheville #MissFrance pic.twitter.com/jAFZKuewSp — (@jkissoo) December 14, 2019

je suis dehors, je me suis enfui de table. je peux pas gérer., j’y arrive pas. je suis seul à pleurer dehors parce que putain c’est Vaimalama Chaves qui ne sera plus notre Miss et j’ai l’impression de crever. #MissFrance2020 — mario (@mariomucci23) December 14, 2019

Les américains ont la statue de la liberté, les anglais ont la reine Elisabeth mais nous on a Vaimalama Chaves comme reine de coeur #MissFrance2020 pic.twitter.com/7S2fI0eeYT — (@Runendoniel) December 14, 2019

Y a pas moyen d'élire Vaimalama Chaves pour cette année encore ? #MissFrance — 90's type of love (@BhDjena) December 14, 2019

Par Laura C-M