Miss France 2020 : Miss Languedoc-Roussillon réagit après son malaise lors de la cérémonie

La cérémonie ne s'est pas passée comme prévu pour de nombreuses Miss régionales. Entre panique, malaises et coups de chaud, la soirée du 14 décembre 2019 a été rythmée par quelques incidents. Si Clémence Botino, Miss Guadeloupe, a vu son espoir se concrétiser en décrochant la couronne de Miss France 2020, d'autres jeunes femmes ont vu leurs rêves voler en éclats. En effet, pendant la cérémonie de Miss France 2020 qui s'est déroulée au Dôme de Marseille, Miss Languedoc-Roussillon a fait un malaise qui n'a pas été diffusé à la télévision. C'est un journaliste de 20 Minutes, Jean Saint-Marc, qui a relayé l'information sur son compte Twitter. Il avait notamment révélé : "Ce que vous ne voyez (peut-être) pas à l’écran : Miss Languedoc a fait un malaise. Des vigiles l’ont portée hors de la scène, puis installée sur un fauteuil roulant.". Le Comité Miss France a tenu à rassurer les téléspectateurs en expliquant : "Elle a eu un coup de chaud, c’est l’émotion". Cependant, Miss Languedoc-Roussillon, n'avait pas encore donné de ses nouvelles, jusqu'au lendemain de la diffusion...

"Je ne veux pas que vous parliez de trucage"

Lucie Caussanel est sortie de son silence et a partagé un long message de remerciement sur son compte Instagram, le dimanche 15 décembre. Elle a révélé : "J’ai tellement de choses à vous dire.. Je viens de rentrer dans mon Languedoc Roussillon : qu'est ce qu'il m'avait manqué ! Et je me sens tellement honorée de représenter cette région ! J'aimerais commencé par vous remercier, tous, un par un, pour votre soutien tout au long de cette magnifique aventure. Du début à la fin vous avez été là, de plus en plus nombreux avec vos messages touchants, vos vidéos...votre amour tout simplement. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai vécu, je suis encore sous le choc de l'émotion ! Merci infiniment.. Cette belle expérience je vous la dois. Je ne regrette absolument rien, je suis restée moi même du début à la fin, j'ai tout donné, toujours positive, sourire aux lèvres. Je sors grandie de cette aventure, je me suis découverte et je me sens épanouie. Merci pour cette soirée d'exception hier, je suis tellement fière de mon parcours !". Miss Languedoc-Rousillon n'a pas donné de précision sur son malaise ni sur son état de santé mais elle a voulu revenir sur une polémique qui a eu lieu au cours de la cérémonie.

"Mention spéciale à ma si belle Guada"

La jeune femme a continué : "Je voudrais poursuivre en parlant du concours. J'ai vu que vous m'aviez mise en top tweet tout au long de la soirée.. Je ne veux pas que vous parliez de trucage.. C'est la loi des concours, on peut ressentir de l'injustice, de l'incompréhension... Mais c'est comme ça : ce n’était pas mon destin. Je vous avoue, que je préfère me dire que je n’ai pas su séduire 10 jurés, plutôt que de ne pas plaire à des millions de téléspectateurs...de ne pas vous plaire ! Je voudrais remercier mon @comitemisslanguedocroussillon de m’avoir fait confiance et de m’avoir accompagnée depuis le mois d’août et bien sûr @missfranceoff pour cette belle aventure et à toute l'équipe qui nous a entourées ! Merci à vous ! Enfin, je suis heureuse d'avoir rencontré de si belles personnes, des filles exceptionnelles, que je reverrai par la suite j’en suis certaine. Mention spéciale à ma si belle Guada @clemence pour ce si beau parcours ! Je suis si fière de toi. Tu es une merveilleuse personne. Tu vas faire rayonner la France je n'en doute pas ! Tu étais prête, cette victoire tu la mérites ! J'ai hâte de te revoir ! Gros bisous à tous, l'aventure continue,nous sommes ensemble. Je reste votre Miss Languedoc Roussillon.". De belles paroles d'encouragement pour Clémence Botino, qui a également failli s'évanouir en plein direct après avoir été couronnée Miss France 2020.<

Par Solène Sab