Miss France 2020 : Miss Nord-Pas-de-Calais éliminée, Sylvie Tellier explique

Contrairement à Iris Mittenaere, Camille Cerf ou encore Maëva Coucke, Miss Nord-Pas-de-Calais 2019 n'avait pas convaincu le jury de Miss France 2020. Samedi 14 décembre, Florentine Somers apprenait qu'elle ne figurait pas parmi les 15 demi-finalistes de l'élection de beauté. Une élimination jugée précoce par de nombreux anonymes, déçus, et qui n'avait pas été expliqué. Si nos confrères de La Voix du Nord ont avancé une possible raison, Miss Provence 2019 alias Lour Ruat a, quant à elle, révélé ce qui aurait pu porter préjudice à Florentine Somers, dont elle est proche. Sur les ondes de NRJ, lundi 16 décembre, la première dauphine de Clémence Botino laissait entendre que le comportement de Miss Nord-Pas-de-Calais aurait pu gêner. "Miss Nord-Pas-de-Calais, c'est ma copine, je m'entends très bien avec elle. Ce qui peut déplaire c'est son franc-parler", a-t-elle ainsi estimé.

Florentine Somers écartée pour son comportement ?

Sylvie Tellier a finalement apporté plus de précisions dans une interview accordée à nos confrères de Télé-Loisirs, le 16 décembre. "Florentine Somers, j'ai été à son élection, c'est une jeune femme très jolie, très touchante, qui a un parcours de vie pas facile et j'ai été ravie de l'avoir dans cette élection", a amorcé la patronne des Miss. Celle qui avait évoqué des tensions entre les candidates au concours Miss France n'a ni confirmé ni réfuté les déclarations de Lou Ruat. "Peut-être que son aventure et son karma n'étaient pas de devenir Miss France mais je suis sûre que plein de belles choses l'attendent", a ainsi ajouté Sylvie Tellier. Et de conclure : "Elles méritaient toutes d'être dans le top 15, elles ont leur tempérament, leur personnalité. Après la beauté, c'est très subjectif". Le sujet est clos.

Par Laura C-M