Miss France 2020 : Miss Nord-Pas-de-Calais, les raisons de son silence expliquées

L'élection de Miss France 2020 était au cœur de nombreuses polémiques. Si Miss Guadeloupe a décroché la couronne tant convoitée et a été propulsée sous le feu des projecteurs, d'autres Miss ont fait parler d'elles, mais pour des raisons bien différentes... Les tensions étaient au rendez-vous entre les 30 Miss régionales et Sylvie Tellier avait expliqué au Parisien : "Il y a eu de la mauvaise camaraderie". De plus, Miss Languedoc-Roussillon a apporté quelques détails sur cette mauvaise ambiance. L'une des principales concernées serait Miss Nord-Pas-de-Calais qui a été éliminée dès le premier tour de la compétition. Si elle faisait figure de favorite depuis de nombreuses semaines, son élimination a créé un véritable buzz... Cependant, d'après des rumeurs, Florentine Somers serait au centre de ces tensions et le jury l'aurait sanctionnée de cette manière. Pour le moment, Miss Nord-Pas-de-Calais n'a accordé aucune interview depuis l'élection, contrairement à d'autres Miss et son silence suscite toutes les interrogations. Cependant, son délégué régional est venu à son secours.

"Florentine avait vraiment besoin de se reposer"

Dominique Vilain Allard, le délégué régional de Miss Nord-Pas-de-Calais a expliqué les raisons concernant le silence de Florentine Somers après son élimination, à Télé-Loisirs : "Si Miss Nord-Pas-de-Calais n’a pas accordé d’interviews depuis samedi, c’est tout simplement que Florentine avait vraiment besoin de se reposer, et de se poser, après un mois de préparation et de répétitions spécialement intensives la dernière semaine, et après avoir assuré une belle prestation scénique dans un spectacle où elle a tout donné, pour vivre à fond cette expérience unique, exceptionnelle, de participer à un prime sur TF1". Il a également révélé qu'elle avait prolongé son séjours à Marseille afin d'en profiter : "Plusieurs Miss, dont Florentine, ont décidé de prolonger leur séjour en cité phocéenne privilégiant un tourisme de détente et de journées "cool", retrouvant le plaisir de matinées qui commencent très tard et donc finissent très tôt.". Il a ajouté que Florentine Somers accorderait des interviews lorsqu'elle sera de retour dans sa région.

Par Solène Sab