Miss France 2020 : Miss Nord-Pas-de-Calais sort du silence après les rumeurs

Parmi les favorites pour remporter l'élection de Miss France 2020, remportée par Clémence Botino (Miss Guadeloupe), Miss Nord-Pas-de-Calais n'a pas pourtant pas accédé au Top 15. Une absence qui serait liée à des tensions entre les Miss auxquelles Florentine Somers serait concernée d'après des rumeurs. La mauvaise ambiance avait été rapportée par Sylvie Tellier dans une interview au Parisien, en évoquant de "la mauvaise camaraderie". Alors que l'attitude de Miss Nord-Pas-de-Calais aurait pu jouer en sa défaveur, Miss Provence, Lou Ruat, a lâché sur NRJ : "Miss Nord-Pas-de-Calais, c'est ma copine, je m'entends très bien avec elle. Ce qui peut déplaire c'est son franc-parler".

"Son karma n'était pas de devenir Miss France"

Restée silencieuse devant les commentaires qui ont suivi, Florentine Somers a répondu à ses détracteurs sur Instagram ce vendredi 20 décembre. Mais pas question pour Miss Nord-Pas-de-Calais d'envenimer les choses et d'entrer dans la polémique. Avec recul et tact, la jeune femme de 19 ans a préféré citer une phrase d'Henri Salvador, tirée de son livre "La joie de vivre" : "Je voudrais dire aux gens qu'ils prennent la vie du bon côté, comme moi, parce que, en fin de compte, c'est une belle rigolade, la vie! ~Henri Salvador~". Semblant garder le sourire, Florentine Somers a partagé deux photos d'elle en maillot de bain dans l'eau à Tahiti pour se remémorer le beau souvenir de son aventure. En soutien à la candidate, Sylvie Tellier l'avait définie comme une jeune femme "très touchante" auprès de Télé-Loisirs. Et justifié son élimination avec philosophie : "Peut-être que son aventure et son karma n'étaient pas de devenir Miss France mais je suis sûre que plein de belles choses l'attendent…".

Par Marie Merlet