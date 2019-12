Miss France 2020 : Miss Provence en couple ? Sa réponse cash

C'est une soirée que les Français ont attendu avec impatience : la 90e élection de Miss France. Une soirée que Jean-Pierre Foucault a présentée pour la 25e fois de sa carrière, au côté de Sylvie Tellier, la directrice générale du comité Miss France. 30 candidates ont défilé face au public et au jury composé cette année, entre autres, de Vitaa, Slimane, Laëtitia Milot, Denis Brogniart ou encore Christophe Michalak.

À l'issue de la soirée, c'est Clémence Botino - Miss Guadeloupe - qui a été élue Miss France 2020. "La surprise était grande. Je ne m'y attendais pas. J'étais vraiment très émue", a-t-elle confié au Parisien. Elle a ensuite parlé de sa première dauphine, Lou Ruat. "C'était une très belle candidate (...) C'est une candidate de poids (...) Donc j'avais peur et c'était très serré en termes de votes, mais j'ai cru en mon étoile et j'ai bien fait", a-t-elle continué. Il faut dire que Miss Provence faisait figure de favorite aux yeux des téléspectateurs. D'ailleurs, Clémence Botino s'est attiré les critiques des internautes, certains jugeant qu'elle ne méritait pas de remporter la couronne. Un bashing 2.0 qui a fait réagir Vaimalama Chaves, Miss France 2019.

Vers une carrière d'actrice ?

Lundi 16 décembre 2019, Miss Provence 2019 était invitée à réagir à l'élection de Miss France 2020 dans l'émission C'Cauet sur NRJ. Si la jeune femme a confié qu'elle songeait à se présenter à un concours international de beauté, elle est revenue sur les propositions qu'elle a eues, notamment celles concernant une possible participation à une émission de télé-réalité.

"Je n'ai même pas encore réalisé que c'est terminé aujourd'hui. J'espère que j'aurai la chance de participer aux concours internationaux. Niveau professionnel, je ne sais pas encore les opportunités qui pourraient s'offrir à moi, mais c'est vrai que la télé... actrice... mais si vous parlez de télé-réalité, non pas du tout, ça ne m'intéresse pas, pas du tout !" a-t-elle dit. Quant à sa vie de couple, Lou Ruat a préféré garder le mystère. "C'est une question qui relève de mon jardin privé, donc je n'y répondrai pas", a-t-elle lancé.

Par Non Stop People TV