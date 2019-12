Miss France 2020 : Miss Provence première dauphine, la Toile la tacle

Tout le monde s’attendait à sa victoire. Et pourtant. Samedi 14 décembre, Lou Ruat représentait la Provence à l’occasion de l’élection de Miss France 2020. Une soirée qui s’est terminée avec le sacre de Miss Guadeloupe 2019, Clémence Botino de son vrai nom. Miss Provence 2019 n’a eu droit qu’à la place de première dauphine. En raison, notamment, son discours face au public, lorsqu’elle apprenait qu’elle avait passé la première étape du concours de beauté. Elle faisait partie des 15 demi-finalistes. Lou Ruat avait alors déclaré être une jeune femme qui aimait les choses simples de la vie comme traîner en jean et baskets. Mais pas que.

"Narcissisme", "arrogance" et discours décevant

"J’aime manger", a-t-elle balancé au public présent au Dôme de Marseille. Un discours qui a suscité l’hilarité et la gêne sur la Toile. Et si Lou Ruat n’a pas convaincu tout le monde, c’est aussi parce qu’elle a récemment été visée par des bruits de couloir affirmant qu’elle aurait été la cause de nombreux conflits en coulisses. "Je viens d’apprendre que Lou Ruat était une peste qui a fait des crasses aux autres Miss pendant leur formation (…) donc vive Miss Guadeloupe", "tout le monde pète un câble alors que Miss Provence a clairement m***é au speech, y a pas que le physique qui compte", "oui on a tous compris que Miss Provence est trop belle mais par contre faut regarder vraiment au-delà de l’aspect physique car après avoir entendu ses discours elle a l’air trop superficielle", "moi devant le narcissisme et l’arrogance à peine cachés de Miss Provence", ont écrit plusieurs internautes. D’autres, plutôt déçus du sacre de Clémence Botino l’ont farouchement défendue face aux critiques.

Miss provence quand elle doit aligner verbe, sujet + complément :#MissFrance pic.twitter.com/gTTHzoIqga — Thomas (@Litzlertoto) December 14, 2019

Moi quand miss Provence ouvre la bouche #MissFrance pic.twitter.com/teRv3MSbsw — Monica aurelle (@MicaAurelle_B) December 14, 2019

Moi devant le Narcissisme et l’arrogance a peine caché de Miss Provence #MissFrance2020 pic.twitter.com/QcsnAi77UN — liopoke (@liopoke1) December 14, 2019

oui on a tous compris que Miss Provence est trop belle mais par contre il faut regarder vraiment au-delà de l’aspect physique car après avoir entendu ses discours elle a l’air trop superficielle pour moi mdrr #MissFrance — (@highlymaria) December 14, 2019

Moi lisant les commentaires des gens qui ont le seum pcq ils voulaient que miss Provence gagne #MissFrance2020 pic.twitter.com/E7YaDEma7x — lae (@laeti_pande) December 14, 2019

Tout le monde pète un câble alors que miss Provence a Clairement merdé au speech, y a pas que le physique qui compte #MissFrance2020 — Valentine (@vlestrin) December 14, 2019

" MISS PROVENCE MÉRITE DE GAGNER "

La Guadeloupe : https://t.co/IzvsEAfWe2 — Wild Sweet Heart (@littlealybaby) December 14, 2019

#MissFrance2020 je crois les gens ils ont du mal à comprendre qu’il n’y a pas le physique qui compte,miss Guadeloupe a rempli tous les critères de Miss France,belle intelligente (classée première au questionnaire) certes Miss Provence est belle mais son discours laisse à désirer — (@anizddg) December 14, 2019

miss Provence elle est en train de signer son contrat avec les marseillais vs le reste du monde — (@nxthl) December 14, 2019

En tout cas elle a dégagé miss Provence https://t.co/MSw7vlyYCh — (@LittleBowrby) December 14, 2019

JE RETIRE TOUT CE QUE J'AI DIT je viens d'apprendre que Miss Provence était une peste qui a fait des crasses aux autres miss pendant leur formation, c'est Sylvie Tellier qui l'a dit elle-même, donc vive Miss Guadeloupe écoutez #MissFrance2020 — Shinju (@xshinju__) December 14, 2019

Jury: « Miss Provence que pensez vous du féminisme »?



Miss Provence : « La raclette c’est trop bon »



La salle :

#MissFrance pic.twitter.com/flnnPpv8bR — Kasohi (@melvyn_lgdm) December 14, 2019

Les gens qui encouragaient miss Provence leur réaction quand elle a ouvert sa bouche:#MissFrance2020 pic.twitter.com/WlS9ijM3HT — genzaku (@genzaku1) December 15, 2019

Par Laura C-M