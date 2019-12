Miss France 2020 : Miss Provence répond enfin à ses détracteurs

Clémence Botino a vu son rêve devenir réalité en devenant Miss France 2020 le samedi 14 décembre. Cependant, cette soirée ne fut pas uniquement remplie de strass et de paillettes. Cette nouvelle élection de Miss France a été au cœur de nombreuses polémiques. Une mauvaise ambiance régnait entre les 30 miss régionales et Sylvie Tellier a même dû intervenir. Par ailleurs, lors de la diffusion en direct de cet événement tant attendu, certaines jeunes femmes ont été la proie à de nombreux détracteurs. Si Miss Centre-Val de Loire a été moquée sur la Toile et comparée à Eve Angeli, les Internautes n'y sont pas allés de main morte avec Miss Provence. Arrivée première dauphine de Miss France 2020, Lou Ruat a été la proie à des critiques blessantes et certains n'ont pas hésité à la traiter de "coquille vide". La jeune femme de 19 ans ne s'est pas démontée pour autant et a répondu avec tact à ses détracteurs !

Elle a répondu avec tact

Miss Provence faisait partie des favorites de l'élection de Miss France 2020 mais son discours en a refroidi plus d'un... Cependant, Lou Ruat a tenu à s'expliquer et a accordé une interview à Télé-Loisirs. Elle leur a révélé : "En étant à domicile à Marseille, j'avais évidemment une petite pression de ne pas décevoir le public […] Certains amis m'ont dit que j'avais buggé pendant mon discours, c'est juste que je n'arrivais pas à parler tellement les gens applaudissaient et criaient.". La jeune femme a également tenu à remercier toutes les personnes qui l'ont soutenue lors de cette aventure. Elle a ajouté : "Ça fait vraiment plaisir de voir à quel point j'ai pu être soutenue. J'ai aussi lu des critiques sur Clémence Botino. Je trouve cela vraiment dommage car chacun a son choix, elle a été élue par le public. C'est un choix à respecter.". En tout cas, Miss Provence est prête pour Miss Monde ou Miss Univers si Sylvie Tellier lui en donne l'occasion !

Par Solène Sab