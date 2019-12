Miss France 2020 : moquée sur Toile, Miss Centre-Val de Loire réagit avec humour

Samedi 14 décembre, les Français assistaient à l’élection de Miss France 2020 depuis leurs écrans. Jade Simon-Abadie représentait alors la région Centre-Val de Loire. Après trois premiers défilés, les jurés – dirigés par la présidente du jury Amandine Henry – ont sélectionné les 15 demi-finalistes. Et lorsqu’elle a entendu son nom, Jade Simon-Abadie a eu une réaction étonnante. Visiblement surprise, Miss Centre-Val de Loire 2019 a livré une séquence très cocasse aux téléspectateurs. Sur la Toile, de nombreux internautes ont fait part de leur amusement. "Quand tu te dis : mais qu’est-ce que je fous là", "Miss Centre-Val de Loire c’est déjà un mème sur Internet", "quand on me dit : ‘demain c’est raclette’", ont commenté plusieurs Twittos.

Sa spontanéité qui a fait du bien

Des moqueries sans malveillance qui ont fait sourire Jade Simon-Abadie. Et si elle n’a pas pu rafler la couronne de Miss France 2020, contrairement à Clémence Botino, la jeune femme a fait preuve de beaucoup d’humour sur son compte Twitter, dimanche 15 décembre. "Quand tu viens pour Miss France et que tu deviens un même", a-t-elle répliqué dans une publication. En hashtag : "#ChangementDePlan". Un message qui a, une fois de plus, fait rire les anonymes dans le fil de commentaires. "Tu es géniale", "cette spontanéité, c’était magique", "vous étiez la plus drôle bravo, ça change", "beaucoup d’humour et d’autodérision ! Bravo", "une Miss c’est pour un an. Un mème, c’est pour toujours", lui ont répondu les internautes. Twitter a trouvé sa Miss.

Miss Centre Val de Loire c'est déjà un mème internet #MissFrance #MissFrance2020 pic.twitter.com/6Kvyicot3H — PEDRO SOARES (@PedroSoares_FR) December 14, 2019

Miss Centre Val de Loire quand on a annoncé qu’elle était sélectionnée. #MissFrance pic.twitter.com/cFbBlY56NX — (@Fanny_Dmzy) December 14, 2019

Quand tu te dis : Mais qu’est ce que je fou là #MissFrance pic.twitter.com/L4pkVSbYM2 — Nikko (@arminouch) December 14, 2019

Par Laura C-M