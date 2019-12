Miss France 2020 : Nagui gêné par le côté "pervers pépère” du concours

Ce samedi 14 décembre, les Français éliront leur Miss France 2020. En direct sur TF1, 30 candidates se disputeront la couronne de Vaimalama Chaves depuis le Dôme de Marseille. Un rendez-vous annuel qui fait les belles heures de la Une, mais qui semble déplaire à certains animateurs. Hasard du calendrier, à quelques heures de la cérémonie, Nagui recevait Samantha, une ancienne reine de beauté dans “Tout le monde veut prendre sa place" (France 2).

“J’ai été à la finale de l’élection Miss Gabon France”, raconte la jeune femme. “Je ne suis même pas dans le trio, mais j’ai de très bons souvenirs et c’était une très, très belle expérience”, a-t-elle confié. L’occasion pour le présentateur phare de France 2 de donner son avis sur les concours de beauté. “Alors moi, je suis toujours partagé. Au-delà du plaisir de voir des jolies filles, je suis toujours partagé entre le côté spectacle et puis il y a quand même un petit côté pervers pépère”, explique-t-il.

Un appel au boycott contre Miss France

Sous les rires, à la fois gênés et amusés de la candidate, il continue : “Non, mais c’est vrai, on est juste en train de mater. Oui, c’est un peu bizarre, on est en train de mater 10, 20, 30 filles en maillot de bain…”. Nagui est-il prêt à se rallier à la cause de Laurent Ruquier qui a appelé au boycott de l’élection Miss France, au début du mois de décembre ?

Cet appel avait fait réagir Sylvie Tellier, Camille Cerf, Vaimalama Chaves mais aussi Jean-Pierre Foucault. Ce dernier a d'ailleurs répondu à l'animateur de "On n'est pas couché" : “Dans le milieu de la télévision, il est de bon ton de détester les Miss France mais tout le monde les invite après. Laurent Ruquier a même appelé au boycott alors qu’il invite dans son émission 'Les Enfants de la télé' Sonia Rolland (Miss France 2000) et Christophe Michalak (membre du jury de l’élection) et qu’il a reçu Miss France 2019.", avait amorcé le présentateur de Miss France, dans les colonnes du Parisien. Et de poursuivre : "Alors, heureusement qu’on est là”.

Par C.F.