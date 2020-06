Miss France 2020 : pourquoi Clémence Botino est sortie de sa réserve pour Black Lives Matter (exclu vidéo)

Habituellement, une Miss France de par son rôle de représentation ne doit pas exprimer ses propres opinions notamment politiques ou sociétales. Pourtant, Clémence Botino s’est engagée sur les réseaux sociaux sur le mouvement Black Lives Matter. "Black Lives Matter, au final, on était tous concernés", indique Miss France 2020. Pour ce sujet-là, la Guadeloupéenne estime "qu’il n’y avait plus de Miss France entre guillemets à ce moment-là". "Je pars du principe qu’une Miss France ne fait pas de politique. Bien sûr, j’ai mes opinions, je suis l’actualité, je vote… Mais voilà mon rôle n’est pas de donner une directive aux gens pour dire de quel côté être mais-là on était face à une situation qui concernait tout le monde", explique Clémence Botino sur Non Stop People. "Il y a un gros problème aux États-Unis, dans le monde", ajoute la jeune femme qui a étudié un temps aux USA.

"On est tous concernés"

"Je pense que cela découle d’une longue histoire qu’il faut réécrire, essayer de comprendre à nouveau. Il y a des cicatrices qui sont là depuis des siècles et qui n’ont pas été guéries entre guillemets. C’est normal surtout aux États-Unis que cela pète", continue encore l’étudiante en histoire de l’art. "C’est un mouvement mondial. Les autres Miss France l’ont fait, Sylvie Tellier l’a fait même sur le Instagram de Miss France cela a été fait donc c’était normal", conclut Clémence Botino. Au cours de l’émission, Miss France 2020 a par ailleurs rappellé avoir été victime de racisme au moment de son élection. La jeune femme reprend son rôle après une interruption de plusieurs mois liée à la pandémie au coronavirus.

Par Non Stop People TV