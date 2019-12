Miss France 2020 : pourquoi Miss Provence est donnée favorite

Il ne reste plus que quelques heures à Vaimalama Chaves pour savourer ses derniers instants de règne. Ce samedi 14 décembre, c’est sur la scène de Marseille que la superbe Tahitienne passera le flambeau à l’une des trente prétendantes au titre de Miss France 2020. Et si elles espèrent évidemment toutes rafler la précieuse écharpe, il n’y aura de place que pour une seule d’entre elles sur la première place du podium. Voilà plusieurs semaines maintenant que les Miss régionales sont minutieusement préparées par le comité Miss France, et ont même eu la chance de passer deux semaines sous le soleil de la Polynésie française. Ainsi, certaines tirent leur épingle du jeu. Si Miss Nord-Pas-de-Calais a suscité une vive polémique, accusée d’être d’ores et déjà favorisée par d’ex-Miss France, elle n’est pas la seule à être au centre de toutes les attentions.

Une candidate particulièrement plébiscitée

Chaque année c’est pareil : tout le monde y va de son petit pronostic quant à la jeune femme qui aura la chance d’être couronnée Miss France. Cette année, c’est Lou Ruat qui semble s’attirer toutes les faveurs du public français. Elue Miss Provence 2019, cette jeune étudiante en éco-gestion fait déjà fondre la Toile. Sur Instagram, plus de 200.000 personnes la suivent, tandis que beaucoup la donnent déjà grande gagnante selon des sondages lancés sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu’avec son visage de poupée et ses yeux d’un bleu transperçant, Lou Ruat ne laisse personne indifférent. Toutefois, la partie n’est pas encore gagnée. Ce samedi 14 décembre à Marseille, la jeune femme devra faire ses preuves sur scène pour convaincre non seulement les téléspectateurs, mais aussi le jury qui sera présidé par Amandine Henry. Une chute ou une bourde sur scène pourrait bien anéantir tous les espoirs de ses admirateurs !

Par Sarah M