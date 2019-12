Miss France 2020 sous haute tension : Miss Languedoc-Roussillon balance

La cérémonie de l'élection de Miss France 2020 a créé toutes sortes de polémiques. D'après de nombreuses rumeurs, une mauvaise ambiance régnait entre les miss. Ce bruit a d'ailleurs été confirmé par quelques candidates ainsi que par Sylvie Tellier en personne. La Présidente du comité Miss France avait révélé dans les colonnes du Parisien : "L'an dernier, nous avions une promotion très bienveillante. Cette fois, il y a eu des tensions et quelques heurts dans le groupe. C'est rare que je sois obligée de prendre la parole deux ou trois fois pour dire : 'Les filles c'est une aventure humaine'… soyez gentilles. Est-ce que c'est la pression ? Est-ce que c'est parce que nous avons une promotion avec de jolies femmes ambitieuses ?". Sylvie Tellier a donc confirmé qu'il "y a eu de la mauvaise camaraderie" entre les prétendantes au titre de Miss France 2020, et ce n'est pas Miss Languedoc-Roussillon, Lucie Caussanel, qui dira le contraire...

"J’avoue que des tensions ont existé"

Même si elle ne regrette rien, Miss Languedoc-Roussillon, qui a fait un malaise lors de la cérémonie, est revenue sur les quelques mésaventures qu'elle a rencontré, notamment les raisons de son malaise. Elle a expliqué à la presse régionale, Midi Libre, qu'elle voulait garder un ventre plat : "Je n’avais pas mangé depuis midi. Je n’avais pas bu non plus car je ne voulais pas avoir un gros ventre sous le maillot de bain. Je pense que je n’ai pas fait les bonnes choses". Par ailleurs, elle s'est confiée sur les tensions entre les candidates : "J’avoue que des tensions ont existé, mais je tiens à dire que je ne fais pas partie du lot. Au contraire, au moment des problèmes, j’ai apaisé les choses avec Miss Bourgogne. J’ai toujours amené ma bonne humeur.". L'aventure est enfin terminée et les miss pourront chacune reprendre leur vie, sauf bien évidemment, Clémence Botino, qui a décroché la couronne de Miss France 2020.

Par Solène Sab