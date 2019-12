Miss France 2020 sous haute tension : une candidate dévoile les raisons

Rachel Legrain-Trapani avait été la première à mettre la puce à l'oreille. Le 13 décembre dernier, dans "TPMP People", Miss France 2007 a levé le voile sur l'ambiance "détestable" chez les candidates à Miss France 2020. Depuis, les langues se délient. Dans une interview accordée à nos confrères du Parisien, le 14 décembre dernier, Sylvie Tellier confirmait les propos de l'ex-reine de beauté. Elle déclarait également avoir été obligée d'intervenir pour rétablir le calme entre les Miss régionales. Après elle, ce fut à Clémence Botino, Miss France 2020, de confirmer ces rumeurs. Et si Rachel Legrain-Trapani avait mentionné Miss Provence comme principale cause de ces conflits, Lou Ruat a, quant à elle, confié que Miss Nord-Pas-de-Calais aurait participé aux tensions. De quoi encourager le jury à la pousser vers la sortie, aux portes de la demi-finale de Miss France 2020.

La fatigue des Miss en cause ?

Mardi 17 décembre, sur les ondes de France Bleu, une autre participante au concours Miss France s'est exprimée à ce sujet, quelques heures avant Vaimalama Chaves. Il s'agit de Miss Limousin 2019, Alison Salapic de son vrai nom. Elle a confirmé les bruits de couloir annonçant qu'il y avait bel et bien eu des "tensions entre les filles". "C'était compliqué quand même cette année, après voilà, on est 30 candidates, faut savoir, trente filles de 18 à 24 ans, donc on ne peut pas s'entendre avec tout le monde", a expliqué la Miss régionale. "Il y a des tensions, après je pense que c'est comme chaque année, après... C'est la vie, il faut faire avec", tempère-t-elle ensuite. Dans la foulée, Alison Salapic a dévoilé les raisons de ces mauvais rapports. "On était toutes fatiguées, c'était des petites remarques qui n'ont pas plu à certaines personnes... Faut savoir en prendre et en laisser", conclut-elle ainsi. On ne peut pas plaire à tout le monde.

Par Laura C-M