Miss France 2020 : Sylvie Tellier explique pourquoi l'ambiance était tendue pendant l'élection

Cette élection de Miss France 2020 n’a pas été un long fleuve tranquille. Le concours a été émaillé de diverses rumeurs. Ainsi, Miss Nord-Pas-de-Calais n'a pas accédé au Top 15. C’était pourtant une des favorites. Mais son franc-parler n’aurait pas joué en sa faveur expliquait Lou Ruat alias Miss Provence quelques jours après l’élection. Elle serait même au cœur des querelles entre Miss. Mais Selon Sylvie Tellier, ce n’est pas une personne qui est responsable de la mauvaise ambiance qui régnait lors du concours de Miss France 2020. C'est autre chose.

Cette année, les filles avaient beaucoup d’ambition explique Sylvie Tellier

Dimanche 2 février, Sylvie Tellier était l’invitée de l’émission "Les Enfants de la télé", animée par Laurent Ruquier. Elle venait y faire la promotion de son livre pour enfants Oscar et Margaux en Aquitaine. Laurent Ruquier a choisi de lui montrer une séquence de Miss Univers où l’on voit les candidates tomber unes à unes. "Mais qu’est-ce qui se passe ?", demande l’animateur. "Il y a une miss qui met du savon exprès ?" "Peut-être qu’il y en a une qui a mis du savon", répond prudemment Sylvie Tellier. Ces images d’archives a priori innocentes, permettent à Laurent Ruquier d’amener la conversation sur le terrain de l’élection 2020 et de la mauvaise ambiance qui y régnait. Ce n’est pas un secret. Dans une interview accordée au "Parisien", Sylvie Tellier avait évoqué "la mauvaise camaraderie" entre les jeunes femmes. Elle est allée plus loin ce dimanche.

D’après elle, la raison qui fait que les filles ne s’entendaient pas et que l’ambiance était tendue pendant tout le concours est due à l’ambition des candidates. "Il y a des années où il y a un peu plus d’ambitions que d’autres on va dire. Cette année, les filles elles étaient ambitieuses. Elles avaient envie de gagner et elles l’ont montré", conclut la présidente du comité Miss France.

Par Mélanie C.