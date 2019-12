Miss France 2020, "un concours bovin" : Enora Malagré dézingue les candidates

Le concours Miss France ne séduit pas tout le monde. Le 30 novembre dernier, Laurent Ruquier lançait un appel au boycott de l’élection sur le plateau de"On N’est Pas Couché". Si l’animateur a avoué, quelques jours plus tard, qu’il s’agissait d’une plaisanterie, ses déclarations avaient suscité une vague de réactions. Notamment de la part de Vaimalama Chaves, Camille Cerf ou encore Sylvie Tellier. Dans une interview accordée à nos confrères du Parisien, vendredi 13 décembre, Jean-Pierre Foucault avait répondu à Laurent Ruquier. "Ceux qui dénigrent les Miss n'ont jamais regardé l'émission car c'est un grand spectacle ! Et puis l'histoire de l'avilissement de la femme est un faux procès parce qu'elles réussissent toutes dans la vie", avait déclaré le présentateur du concours de beauté.

"On dirait des poneys"

Samedi 14 décembre, des millions de Français (6,87 millions, plus exactement) assistaient à Miss France 2020 depuis leurs écrans. Le concours était diffusé sur TF1. Mais sur C8, l’heure était au coup de gueule. Dans "De quoi j’me mêle", Enora Malagré a dit tout haut ce qu’elle pensait du concours de beauté en s’en prenant, au passage, aux 30 candidates. "Un concours bovin. C’est le Salon de l’Agriculture", a-t-elle d’abord vociféré. "Les femmes ne sont pas au salon de la plus belle vache. T’es valorisée juste par ton corps. Et tu es jugée plus ou moins bien que ta copine. C’est comme les vaches, vraiment", a-t-elle poursuivi. Et de conclure, toujours aussi énervée : "c’est à celle qui a la plus belle robe, la plus belle crinière (…) on dirait des poneys. C’est la plus belle jument". Elle a même admis que l’élection "la faisait vomir". Pour Enora Malagré, c’est clair : le concours Miss France ne devrait même pas exister.

