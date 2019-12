Miss France 2020, un concours sous haute tension ? Clémence Botino répond

Vendredi 13 décembre, dans "TPMP People", Rachel Legrain-Trapani affirmait que les candidates en lice pour le titre de Miss France 2020 ne s’entendaient guère. Pire, Miss France 2007 déclarait que "l’ambiance [était] détestable" entre les Miss Régionales. La chroniqueuse nommait ensuite Miss Provence 2019, Lou Ruat de son vrai nom, comme principale cause des conflits en coulisses. Dans une interview accordée au Parisien, le 14 décembre, Sylvie Tellier confirmait les propos de Rachel Legrain-Trapani. "Il y a eu des tensions et quelques heurts dans le groupe", disait-elle, confiant ensuite qu’elle avait été obligée d’intervenir pour rétablir l’ordre entre les Miss.

Miss France a tout fait pour apaiser les tensions

Ce lundi 16 décembre, deux jours après son sacre, Clémence Botino a évoqué ces rumeurs de tensions dans une interview accordée au Parisien. Miss France 2020 a soutenu les propos de la patronne des Miss, avouant que certaines de ses concurrentes "s’étaient éparpillées" en raison "de la compétition et des tensions". Elle explique : "J'étais venue kiffer mon aventure, les petits cancans, c'était au collège et au lycée. Je voulais enlever les ondes négatives pendant le mois de préparation". La nouvelle reine de beauté avait tout fait pour apaiser le climat. "Je leur disais : 'Les filles, arrêtez de savoir qui sera dans le top 15, concentrez-vous sur vous-mêmes !' Mais certaines ont eu du mal à suivre mon conseil", poursuit-elle. Toutefois, Clémence Botino tient à rassurer. "30 filles ensemble, il y aura toujours des rumeurs, mais il ne faut pas en faire un fromage. Rester éloignée de tout ça m’a permis de me protéger", conclut-elle ainsi.

Par Laura C-M