Miss France 2021 : Alexandra Rosenfeld dénonce la disqualification d'Anaëlle Guimbi

L'exclusion d'Anaëlle Guimbi, candidate à Miss Guadeloupe 2020, ne passe pas. En raison de photos seins nus, la candidate n'a pa pu participer à l'élection qui s'est déroulée ce vendredi 21 août. Si ces clichés "s’avèrent contraires aux valeurs de Miss France", a indiqué la jeune femme sur les réseaux sociaux, ils ont été réalisés dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. "Je continuerai toujours à défendre les valeurs qui me sont chères comme ce combat contre le cancer du sein", a assuré Anaëlle Guimbi. Bien que la poitrine de la candidate soit cachée par des fleurs et de la peinture sur le corps, le comité Miss France a appliqué le règlement sans "faire d'exception".

Alexandra Rosenfeld soutient Anaëlle Guimbi

"Le comité Miss Guadeloupe a reçu une dénonciation concernant les photos de cette jeune femme. Et même s'il est évident que ces photos n'ont rien d’obscène ou d'érotique, nous avons appliqué le règlement pour éviter toute procédure à l'encontre de l'association de Guadeloupe", a expliqué Sylvie Tellier dans un communiqué ce samedi 22 août. Mais cette décision insurge de nombreux internautes ainsi que la Ligue contre le cancer et l'association projet Amazones. Miss France 2006, Alexandra Rosenfeld a apporté son soutien à Anaëlle Guimbi et laissé entendre son désaccord avec cette exclusion. "Tout mon soutien à la belle Anaëlle Guimbi, candidate à Miss Guadeloupe 2020, évincée de la compétition pour avoir posé 'dénudée'. La photo en question ? Un beau cliché où on ne distingue quasiment rien, réalisé pour soutenir une campagne d’information sur le cancer du sein. On est en 2020, ce genre d’engagement devrait être salué plutôt que puni", a-t-elle écrit sur Instagram.

Par Marie Merlet