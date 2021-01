Miss France 2021 : Amandine Petit attirée par la télévision, elle se confie (Exclu vidéo)

Amandine Petit est l'invitée de l'émission "Good Morning Week-End" présentée par Mickaël Dorian sur Non Stop People. Un échange qui a permis à la Miss France 2021 de revenir sur son sacre le 19 décembre au Puy du Fou, mais aussi de raconter son installation à Paris qui n'a pas été de tout repos. "L'appartement a été refait à neuf. L'année dernière, il a été victime d'un incendie lorsque Clémence Botino y était (...) Les peintures étaient toutes fraîches donc ça sentait très, très fort quand je suis rentrée dans l'appartement", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Le lendemain, quand je suis arrivée chez moi, je me suis installée, je suis très gourmande, donc j'ai mangé un Kinder et lorsque je suis allée mettre mon papier dans la poubelle, je me suis malheureusement rendu compte que j'avais les pieds dans l'eau ! Il y avait eu un dégât des eaux". Elle également remarqué un problème de chauffage dans l'appartement. "Quand le chauffage est à fond, comme c'est du chauffage au sol (...) j'avais les pieds enflés comme pas possible et effectivement, il y faisait très, très chaud", a-t-elle conclu.

"Je n'en oublie pas mon identité"

Dans la suite de l'entretien, Mickaël Dorian est revenu sur l'élection Miss France, plus précisement sur la diffusion du portrait d'Amandine Petit lors de la soirée. Dans cette vidéo, elle a confié vouloir devenir directrice d'EHPAD. Est-ce que ce projet est toujours d'actualité ? "Oui, tout à fait. Je ne perds pas la ligne directrice de ce que je pouvais faire auparavant. Certes, je suis devenue Miss France, mais pour autant je n'en oublie pas mon identité et ce que je pouvais faire dans mes études. Il y a encore une semaine, j'étais censée être en train d'écrire mes partiels et de rendre une partie de mon mémoire", a-t-elle précisé.

Mais aujourd'hui, Amandine Petit est attirée par la télévision. "Ça peut être une opportunité. Lorsque je regarde le parcours des autres Miss France, on voit très bien qu'elles ont de très belles opportunités qui leur sont présentées. Par ailleurs, je n'ai aucune formation pour être à la télé pour le moment, je sais que c'est un travail phénoménal. Je pense qu'il faudra saisir les opportunités qui me seront présentées", a-t-elle continué.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Good Morning Week-End" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV