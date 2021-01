Miss France 2021 : Amandine Petit célibataire ? Cette phrase qui intrigue !

Depuis le 19 décembre, Amandine Petit est la nouvelle Miss France. La jeune femme âgée de 23 ans a un début de règne déjà riche en rebondissements ! En effet, seulement quelques jours après son élection, elle était déjà au coeur d'une polémique avec Sylvie Tellier après un bain de foule dans un centre commercial de Moselle. Elles sont venues s'expliquer sur le sujet sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste : "On a pris toutes nos précautions, on avait des personnes présentes pour assurer les mesures" ont-elles assuré. Après avoir mis les choses au clair, Amandine Petit a été interrogée sur sa vie privée. Quelques heures après son élection, les internautes avaient essayé d'en savoir un peu plus sur la vie amoureuse de la Miss France.

Une réponse très évasive...

Très discrète sur le sujet, les meilleurs enquêteurs d'Internet avaient alors découvert que la jeune femme serait en couple avec un certain Julien. Cyril Hanouna a donc mis les deux pieds dans le plat en déclarant : "100% des Miss ont quitté leur fiancé la première année de leur sacre". Déjà connue pour sa répartie, Amandine Petit a déclaré : "A savoir si j'ai encore un fiancé. Donc à partir de là... Je ne veux pas répondre à cette question". L'animateur de Touche Pas à Mon Poste ne s'est pas dégonflé et a déclaré qu'il avait pris connaissance de l'identité de son petit ami, face à Amandine Petit, imperturbable qui s'est contentée d'un "je ne sais pas". Une réponse qui a évidemment suscité beaucoup d'interrogation chez les internautes !

Par J.F.