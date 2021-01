Miss France 2021 - Amandine Petit : cette douleur qui l’a fait souffrir après l’élection

Le 19 décembre dernier, le sacre de Clémence Botino, élue Miss France 2020, s’achevait. Pour lui succéder, 29 candidates ont tout donné pour rafler le prestigieux titre de Miss France. Au terme d’une soirée pas comme les autres (Covid-19 oblige) et forte en émotion, c’est finalement Amandine Petit qui a tiré son épingle du jeu. La jeune femme qui représentait la région du Nord-Pas-de-Calais a remporté l’élection. Mais la soirée lui a laissé des séquelles. Après plusieurs heures de show, durant lesquelles Amandine Petit et ses 28 concurrentes ont enchaîné les défilés perchées sur des talons hauts, Miss France 2021 a souffert de douleurs aux pieds.

"C'était inconfortable au possible"

C’est ce qu’elle a confié ce vendredi 15 janvier 2021 sur le plateau de "C à vous". "J'avais extrêmement mal aux pieds, a détaillé la jeune femme face à Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5. Et ça m'a suivi pendant une semaine. J'avais l'impression de porter mes chaussures de Miss France pendant une semaine... Dans mon lit, c'était terrible. Cette expérience de chaussures, je crois que c'était la pire expérience de chaussures que j'ai pu avoir". Amandine Petit a ensuite raconté : "C'était inconfortable au possible. Mais je crois que c'est chaque année la même chose. C'est peut-être aussi parce que, de base, je mets très peu de talons. Et là, on est quand même sur des talons de douze centimètres". Une mauvaise expérience qui a certainement marqué beaucoup d’anciennes reines de beauté. D’ailleurs, en 2018, Vaimalama Chaves avait plaisanté sur ce sujet auprès de "20 minutes" : "Il n'y a pas de mot pour décrire le nuage sur lequel je suis. Même la douleur dans les pieds ne suffit pas à me maintenir sur Terre".

Par Matilde A.