Miss France 2021 : Amandine Petit fait de rares confidences sur sa vie amoureuse

Le 19 décembre dernier, Amandine Petit a été élue Miss France 2021 au terme d’une cérémonie spéciale. En effet, le concours fêtait ses 100 ans. Pour l’occasion et en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, Sylvie Tellier et le comité Miss France ont décidé d’organiser la cérémonie au Puy du Fou. Et c’est Amandine Petit qui en est sortie victorieuse. À 23 ans, elle succède à Clémence Botino qui n’a pas vécu une année de règne comme les autres à cause des deux confinements vécus en France.

"Quand une relation dure depuis six ans…"

Quelques heures après l’élection d’Amandine Petit, la question était sur toutes les lèvres : est-elle en couple ou célibataire ? Amandine Petit est en couple depuis six ans avec un jeune homme dont elle souhaite préserver l’identité. Invitée sur Europe 1 dans l’émission d’Anne Roumanoff ce mardi 5 janvier 2021, Amandine Petit a fait de rares confidences sur sa vie privée. À la question d’un chroniqueur "Dans l'idée que vous ayez un petit-ami, j'imagine que ça doit être très dur d'avoir un petit-ami quand on est élue Miss France. Ça doit être très dur pour lui. Qu'est-ce que vous lui diriez pour le rassurer ?", Miss France 2021 a répondu que sa relation reposait sur "un socle suffisamment solide" pour survivre à son année de règne. "Quand je donne mon amitié à quelqu'un, c'est avec beaucoup de sincérité et là, c'est ce qu'il peut se passer si j'ai un petit-ami. Et oui, ça a été dit que je pouvais avoir quelqu'un depuis six ans. Quand une relation dure depuis six ans, ce n'est pas le fait d'être élue Miss France qui changera grand chose", a-t-elle aussi estimé.

Par Matilde A.