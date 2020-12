Miss France 2021 : Amandine Petit, Miss Normandie, élue grâce aux votes du public !

Elle s’appelle Amandine Petit, a 23 ans et est originaire de Caen en Normandie. Depuis samedi 19 décembre, elle est la nouvelle Miss France 2021. La jeune femme qui fait des études pour devenir directrice d’établissement de santé s’est démarquée tout au long de son parcours. Très à l’aise à l’oral, elle ose même l’humour lors de sa présentation en déclarant en référence à son nom de famille : "Petite par le nom, mais grande par l’ambition". La jeune femme a raconté s’être présentée une première fois au concours de Miss Normandie suite à une rencontre avec Malika Ménard.

Le public décisif !

Pour le centenaire de Miss France, le jury était composé à 100% d’anciennes reines de beauté et était présenté par Iris Mittenaere. Le détail des résultats a été dévoilé par le comité et TF1, Amandine Petit a pu compter sur les voix du public ! En effet, d’après les résultats publiés, c’est Lou-Anne Orphelin, la sœur de Marine Lorphelin, qui arrive en tête des votes du jury lors du premier tour et Amandine Petit se place alors quatrième. Alors que du côté des votes du public, c’est Miss Alsace qui est en tête juste devant Miss Normandie. Au deuxième tour, le jury plébiscite Miss Côte d’Azur et place Amandine Petit quatrième. Le public, lui met Miss Normandie en tête. Au total des points, les deux finalistes Miss Normandie et Miss Provence sont à égalité, 7 points chacune. En cas d’égalité, le règlement stipule que c’est le vote du public qui est prioritaire. Avec une première place et 5 points pour Amandine Petit contre la troisième place et 3 points pour April Benayoum, c’est miss Normandie qui remporte la couronne tant convoitée.

Par Valentine V.