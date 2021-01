Miss France 2021 - Amandine Petit : pourquoi son installation à Paris a été compliquée (Exclu vidéo)

Le 19 décembre dernier, lors d'une cérémonie grandiose organisée au Puy du Fou, Amandine Petit a été élue Miss France 2021. Originaire de Normandie, la nouvelle reine de beauté a démarré son année de couronnement sur les chapeaux de roues. Malgré la polémique du centre commercial, la jolie blonde garde le sourire et continue à porter son message sur les plateaux de télévision. Ce week-end, elle était l'invitée de Mickaël Dorian dans son émission "Good Morning Week-End". L'occasion pour elle de revenir sur ce qu'elle a fait lors des fêtes de fin d'année. "Je suis rentrée en Normandie pour deux semaines. J'ai pu retrouver les miens, célébrer Noël avec ma famille (...) Ça fait extrêmement de bien de pouvoir se poser, de garder surtout les pieds sur terre...", a-t-elle confié.

À quoi s'attend-elle avec cette couronne ? "Elle permet de porter la voix et à un moment donné de faire passer des messages, mais aussi de soutenir des associations qui nous tiennent à coeur. Alors, il y a l'association 'Les Bonnes Fées' que l'on a avec Miss France, mais il y a aussi pour ma part une forte volonté de soutenir - d'un aspect personnel et aussi professionnel - la recherche médicale de manière générale, mais aussi la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Ce sont des associations qui ont besoin de fonds et qui ont besoin qu'on porte la voix pour qu'on s'intéresse encore plus à elles", a-t-elle expliqué.

Un dégât des eaux au lendemain de son élection

Dans la suite de l'entretien, Amandine Petit est revenue sur les "quelques soucis" qu'elle a rencontrés lors de son installation à Paris dans l'appartement qui appartient à la société Miss France et dans lequel elle vit pendant son règne. "L'appartement a été refait à neuf. L'année dernière, il a été victime d'un incendie lorsque Clémence Botino y était (...) Les peintures étaient toutes fraîches donc ça sentait très, très fort quand je suis rentrée dans l'appartement", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Le lendemain, quand je suis arrivée chez moi, je me suis installée, je suis très gourmande, donc j'ai mangé un Kinder et lorsque je suis allée mettre mon papier dans la poubelle, je me suis malheureusement rendu compte que j'avais les pieds dans l'eau ! Il y avait eu un dégât des eaux". Elle également remarqué un problème de chauffage dans l'appartement. "Quand le chauffage est à fond, comme c'est du chauffage au sol (...) j'avais les pieds enflés comme pas possible et effectivement, il y faisait très, très chaud", a-t-elle conclu.

