Miss France 2021 : Amandine Petit réagit à la polémique du centre commercial

Samedi 19 décembre, Amandine Petit a été élue Miss France 2021. Mais après seulement quelques jours de règne, la jeune femme était déjà au coeur d'une polémique. Et pour cause, samedi 2 janvier, un centre commercial de Moselle avait organisé une séance de dédicace qui a rassemblé énormément de monde. Les images de ce bain de foule en pleine crise sanitaire ont évidemment indigné les internautes.

Face à l'ampleur de la polémique, Sylvie Tellier, présidente du Comité Miss France s'était exprimée sur le sujet au micro de BFMTV. "Amandine est extrêmement populaire, nous l'avons vu samedi. Encore une fois, l'organisation Miss France n'organisera pas d'événements pour réunir du public. En revanche, enfermer Amandine chez elle, c'est non."

"ils ne s'attendaient pas à une telle foule"

Elle avait ensuite tenu à présenter ses excuses. "Il est important de s'excuser si certaines images ont choqué des gens, du personnel de santé. Il faut faire attention à ce que l'on voit sur les réseaux sociaux".

Invitée sur le plateau de Quotidien ce mardi 5 janvier, Amandine Petit a donné son point de vue sur la polémique après avoir fait quelques révélations sur sa vie amoureuse. "J'étais invitée à cet événement-là qui n'était pas organisé par le comité Miss France . Peut-être, ils ne s'attendaient pas une telle foule de personnes mais d'un autre côté, on est dans une période où il n'y avait pas de public à Miss France, les gens étaient heureux de venir. Sur l'organisation, je n'avais pas la mainmise dessus, on a respecté au plus possible les gestes barrières et on avait des autorisations pour. Ça a été fait comme ça. J'avais un plexis, j'avais le masque…"

