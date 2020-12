Miss France 2021 : Amandine Petit victime d’usurpation d’identité, elle réplique

La fin d’année 2020 est riche en émotion pour Amandine Petit. Le 19 décembre dernier, la jeune femme a été sacrée Miss France 2021. Très fière, la jeune femme de 23 ans avait rapidement réagi sur son compte Instagram : "Vous avez changé ma vie et je ne vous remercierai jamais assez de votre soutien. Je suis fière de ramener cette couronne en Normandie et ainsi rejoindre la famille des Miss France pour ce centenaire. Ma merveilleuse Clémence Botino je suis si émue. Mon destin a changé au moment où tu as posé cette couronne sur ma tête. Je n’oublierai jamais cet instant". Mais alors qu’Amandine Petit espérait passer de belles fêtes avec ses proches, elle a appris une bien mauvaise nouvelle ce dimanche 27 décembre.

"Vous ne me retrouverez jamais sur Twitter"

Après avoir présenté ses proches de manières originales sur la Toile, Miss France 2021 a découvert qu’un internaute se faisait passer pour elle sur Twitter. Rapidement, Amandine Petit a poussé un coup de gueule dans sa story Instagram pour prévenir les internautes : "Lorsque l’on commence à parler en ma personne sur des actes de faits divers et qu’il ne s’agit pas de moi, ça commence à me poser un petit problème. Je demande à chacun d’entre vous de signaler ce compte Twitter qui n’est pas le mien. Sachez que vous ne me retrouverez jamais sur Twitter". La jeune femme a toutefois profité de ce moment pour remercier ses fans : "J’ai pu voir qu’il y avait aussi des comptes fans et je vous en remercie parce que vous êtes hyper gentils. Je regarde toutes vos publications et ça me fait extrêmement chaud au cœur".

Par Alexia Felix