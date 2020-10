Miss France 2021 : Anastasia Salvi, Miss Franche-Comté, annonce sa démission

Les préparatifs de l’élection de Miss France 2021 se poursuivent. Si Sylvie Tellier a décidé que la soirée aurait lieu au Puy-du-Fou, en Vendée, les élections régionales se succèdent à travers tout le pays depuis plusieurs semaines. Ce dimanche 4 octobre 2020, c’était au tour de la région Franche Comté d’élire sa nouvelle reine de beauté. Et après une soirée haute en couleurs, c’est la belle Anastasia Salvi, 23 ans, qui a été sacrée "Miss Franche Comté 2020". Fière d’avoir décroché une nouvelle écharpe, la jeune étudiante en création et marketing digital s’était exprimée sur Instagram quelques heures après son sacre pour faire part de sa joie.

"Élue à l’unanimité du jury mais surtout de VOUS public ! Je vous serai éternellement reconnaissante de m’avoir portée aussi loin ! L’impossible s’est produit, ensemble ! J’ai hâte de venir à votre rencontre. J’ai encore beaucoup de mal à réaliser, mais une chose est sûre, c’est que je suis fière d’être votre ambassadrice et je compte remplir ma mission avec le plus de dynamisme, de sympathie et d’optimisme ! Mille fois merci à vous" écrivait-elle avec enthousiasme.

MISS FRANCHE COMTÉ JETTE L’ÉPONGE DEUX JOURS APRÈS SON SACRE

Contre toute attente, et seulement 48h après avoir obtenu son ticket gagnant pour l’élection de Miss France 2021, Anastasia Salvi prend à nouveau la parole sur Instagram pour annoncer sa démission : "Je m’adresse à vous aujourd’hui pour une annonce importante. Je ne pourrai malheureusement pas poursuivre l’aventure Miss Franche Comté. Je tiens à présenter mes excuses à vous, qui avez voté pour moi et qui étiez peut-être dans la salle ce dimanche. Vous ne comprendrez peut-être pas cette décision mais tout comme moi, je vous demande de soutenir celle qui me succédera" a écrit la jolie brune sans pour autant expliquer les raisons de son renoncement. De quoi susciter l’interrogation auprès de ses abonnés qui crient déjà au complot… Selon le règlement, sa première dauphine, Coralie Gandelin devrait lui succéder.

Par E.S.